Петер Бош: в "Боруссии" все находятся в смятении, не можем выиграть в пяти кряду турах

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Петер Бош поделился своими ожиданиями от матча Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом"."Считаю, в Лондоне мы играли совсем неплохо и не заслуживали поражения со счётом 1:3. Тот результат не является одной из главных причин, почему мы оказались в нынешней ситуации. Это был гостевой поединок против одной из ведущих команд премьер-лиги, и мы выглядели достойно.Что касается Обамеянга, он будет в стартовом составе. Я уже беседовал с ним, объяснил, что вывел его из состава всего на один матч. Он точно будет играть.Нам важно набрать очки, поскольку АПОЕЛ ещё тоже не выбыл из борьбы. Мы несомненно будем играть на победу. Пока о зимнем перерыве я не думаю. Меня занимают лишь мысли о том, как прервать неудачную серию.Я понимаю, что все сейчас находятся в смятении. Мы не можем выиграть в пяти кряду турах бундеслиги, и это вполне логичная реакция на происходящее. Все в клубе понимают, в какой ситуации мы находимся, и я чувствую поддержку", - цитирует Боша официальный сайт УЕФА.