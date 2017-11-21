Юлиан Вайгль: матч с "Тоттенхэмом" дает нам шанс исправиться

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Юлиан Вайгль поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом"."Нам очень важно показать командный футбол, быть единым целом и биться за всех остальных товарищей по команде. Конечно, мы знаем свои сильные стороны, но сейчас наша уверенность в собственных силах не так высока, как было после серии побед на старте сезона. Я очень жду игры с "Тоттенхэмом". Это будет сложный матч, но он даёт нам шанс исправиться", - цитирует Вайгля официальный сайт УЕФА.