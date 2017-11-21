Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Спартак" и "Марибор"?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Брайтон" поделил очки со "Сток Сити"

"Брайтон" на своем поле сыграл вничью со "Сток Сити" в матче 12-го тура чемпионата Англии - 2:2.

Чемпионат Англии

12 тур

"Брайтон энд Хоув Альбион" - "Сток Сити" 2:2

Голы: Шупо-Мотинг, 28, Гросс, 44, Зума, 45+1, Искьердо, 60

"Брайтон энд Хоув Альбион": Райан, Сальтор, Бонг, Даффи, Данк, Стивенс, Кнокар (Скелотто, 84), Проппер, Гросс (Браун, 84), Мюррей, Искьердо (Марч, 74)

"Сток Сити": Грант, Питерс, Виммер, Шоукросс, Зума, Флетчер, Аллен, Шакири (Крауч, 74), Шупо-Мотинг, Собхи, Диуф

Предупреждения: Мюррей, 42
Теги: Сток Сити
Сегодня, 01:05
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.