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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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"Брайтон" поделил очки со "Сток Сити"
"Брайтон" на своем поле сыграл вничью со "Сток Сити" в матче 12-го тура чемпионата Англии - 2:2.
Чемпионат Англии
12 тур
"Брайтон энд Хоув Альбион" - "Сток Сити" 2:2
Голы: Шупо-Мотинг, 28, Гросс, 44, Зума, 45+1, Искьердо, 60
"Брайтон энд Хоув Альбион": Райан, Сальтор, Бонг, Даффи, Данк, Стивенс, Кнокар (Скелотто, 84), Проппер, Гросс (Браун, 84), Мюррей, Искьердо (Марч, 74)
"Сток Сити": Грант, Питерс, Виммер, Шоукросс, Зума, Флетчер, Аллен, Шакири (Крауч, 74), Шупо-Мотинг, Собхи, Диуф
Предупреждения: Мюррей, 42
Чемпионат Англии
12 тур
"Брайтон энд Хоув Альбион" - "Сток Сити" 2:2
Голы: Шупо-Мотинг, 28, Гросс, 44, Зума, 45+1, Искьердо, 60
"Брайтон энд Хоув Альбион": Райан, Сальтор, Бонг, Даффи, Данк, Стивенс, Кнокар (Скелотто, 84), Проппер, Гросс (Браун, 84), Мюррей, Искьердо (Марч, 74)
"Сток Сити": Грант, Питерс, Виммер, Шоукросс, Зума, Флетчер, Аллен, Шакири (Крауч, 74), Шупо-Мотинг, Собхи, Диуф
Предупреждения: Мюррей, 42
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