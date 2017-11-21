Марио Гетце: как выйти из кризиса? Мы должны победить "Тоттенхэм". Вот и всё

Полузащитник "Борусси" Марио Гетце рассказал, как дортмундскому клубу выйти из кризиса."Мы должны победить "Тоттенхэм". Вот и всё", - цитирует Гетце Die Welt.Во вторник "Боруссия" на своём поле сыграет с "Тоттенхэмом" в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.