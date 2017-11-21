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Марио Гетце: как выйти из кризиса? Мы должны победить "Тоттенхэм". Вот и всё

Полузащитник "Борусси" Марио Гетце рассказал, как дортмундскому клубу выйти из кризиса.

"Мы должны победить "Тоттенхэм". Вот и всё", - цитирует Гетце Die Welt.

Во вторник "Боруссия" на своём поле сыграет с "Тоттенхэмом" в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Теги: Гетце Боруссия Д Тоттенхэм
Сегодня, 01:40
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