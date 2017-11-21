Юрген Клопп: чем ближе конец группового этапа Лиги чемпионов, тем важнее матчи

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Севильей".- Чем ближе конец группового этапа, тем важнее матчи. Пока это самая главная игра для нас - против "Севильи" на её поле.- Нет! Может, я услышу его завтра? Я знаю гимн "Ливерпуля", но текст гимна "Севильи" мне не знаком. Его изучение не входило в наш план подготовки, - сказал Клопп.