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Юрген Клопп: чем ближе конец группового этапа Лиги чемпионов, тем важнее матчи

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Севильей".

- Чем ближе конец группового этапа, тем важнее матчи. Пока это самая главная игра для нас - против "Севильи" на её поле.

- Вы знакомы со знаменитым гимном "Севильи", который звучит перед каждым ее домашним матчем?

- Нет! Может, я услышу его завтра? Я знаю гимн "Ливерпуля", но текст гимна "Севильи" мне не знаком. Его изучение не входило в наш план подготовки, - сказал Клопп.
Теги: Клопп Севилья Ливерпуль
Сегодня, 04:00
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