Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Спартак" и "Марибор"?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Локомотив" предложит новый контракт Джефферсону Фарфану

"Локомотив" предложит 33-летнему форварду команды Джефферсону Фарфану новый контракт, передают "Известия".

Сообщается, что в клубе довольны игрой перуанца, а сам футболист готов остаться в Москве. Вероятность продления соглашения высока. Действующий контракт Фарфана истекает в июне 2018 года.
Теги: Локомотив Фарфан
Сегодня, 07:26
Напечатать
4
(3)
№4 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 08:38) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Быстрее, а то Зенит уведет
Регистрация: 22.08.2007
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 08:17) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Сибирь»
пару лет ещё поиграет


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 07:55) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
1+1 будет оптимально.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 07:50) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Если нормально играет конечно надо продлевать,тем более 33-х летний футболист не станет настаивать на "заоблачных" суммах.
Регистрация: 20.03.2014
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.