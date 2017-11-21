Неймар: хочу выиграть Лигу чемпионов, а затем чемпионат мира

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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Андрей Талалаев: играй Кокорин в другом клубе - боролся бы за звание лучшего бомбардира со Смоловым
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Вячеслав Кротов: было бы неплохо попасть в евкрокубки (1)
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Диего Марадона - Ибрагимовичу: футбол ждал тебя (1)
Диего Марадона - Ибрагимовичу: футбол ждал тебя (1)
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"Шинник" объявил выговор главному тренеру Побегалову (4)
Вчера, 21:25
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Дмитрий Сенников: "Спартак" должен крупно побеждать "Марибор" и рассчитывать на успех "Ливерпуля" в игре с "Севильей" (6)
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Алексис Санчес может перейти в "Реал"
Вчера, 21:07
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Виктор Булатов: "Зенит" в матче с "Тосно" мне не понравился как команда, "Спартак" выглядит организованнее (9)
Вчера, 20:29
Геннадий Орлов: по глазам Аршавина видно, что если Черчесов его позовёт, то он приедет (13)
Геннадий Орлов: по глазам Аршавина видно, что если Черчесов его позовёт, то он приедет (13)
Вчера, 20:07
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Юрий Васильков: Ал. Березуцкий и Миланов в этом году не сыграют, в травмах виноват хабаровский мороз (26)
Вчера, 20:03
Тренировка "Марибора" перед матчем со "Спартаком" (видео) (1)
Тренировка "Марибора" перед матчем со "Спартаком" (видео) (1)
Вчера, 19:41
Маурицио Сарри: "Шахтёр" – коварный противник
Маурицио Сарри: "Шахтёр" – коварный противник
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Глушаков, Зе Луиш и Луис Адриано перед матчем с "Марибором" тренировались индивидуально
Глушаков, Зе Луиш и Луис Адриано перед матчем с "Марибором" тренировались индивидуально
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Не опять, а снова. Михаил Вилков рассудит «Спартак» и «Зенит» (33)
Неймар: хочу выиграть Лигу чемпионов, а затем чемпионат мира
Форвард "ПСЖ" Неймар рассказал, что ставит целью завоевание важных трофеев в ближайшем будущем.
"Хочу выиграть Лигу чемпионов с "ПСЖ", а летом победить на чемпионате мира. В настоящее время это моя главные мечты. Возможно, после этого я женюсь.
Париж – красивый город. Меня здесь очень хорошо встретили. Мне здесь все нравится", – передает слова Неймара Man About Town.
"Хочу выиграть Лигу чемпионов с "ПСЖ", а летом победить на чемпионате мира. В настоящее время это моя главные мечты. Возможно, после этого я женюсь.
Париж – красивый город. Меня здесь очень хорошо встретили. Мне здесь все нравится", – передает слова Неймара Man About Town.
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