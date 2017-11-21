Неймар: хочу выиграть Лигу чемпионов, а затем чемпионат мира

Форвард "ПСЖ" Неймар рассказал, что ставит целью завоевание важных трофеев в ближайшем будущем."Хочу выиграть Лигу чемпионов с "ПСЖ", а летом победить на чемпионате мира. В настоящее время это моя главные мечты. Возможно, после этого я женюсь.Париж – красивый город. Меня здесь очень хорошо встретили. Мне здесь все нравится", – передает слова Неймара Man About Town.