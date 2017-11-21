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Неймар: хочу выиграть Лигу чемпионов, а затем чемпионат мира

Форвард "ПСЖ" Неймар рассказал, что ставит целью завоевание важных трофеев в ближайшем будущем.

"Хочу выиграть Лигу чемпионов с "ПСЖ", а летом победить на чемпионате мира. В настоящее время это моя главные мечты. Возможно, после этого я женюсь.

Париж – красивый город. Меня здесь очень хорошо встретили. Мне здесь все нравится", – передает слова Неймара Man About Town.
Теги: Неймар ПСЖ
Сегодня, 07:31
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№1 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 07:48) #
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Болеет за:
«Спартак»
в результате, будет лишь внутренний чемп франции...
Регистрация: 14.03.2010
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