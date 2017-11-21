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Михаил Галактионов зимой может возглавить "Ахмат" на постоянной осонове

Исполняющий обязанности главного тренера "Ахмата" Михаил Галактионов может возглавить клуб на постоянной основе.

"Игроки просили руководство оставить его. Даудов (президент клуба – прим.) дает испытательный срок до зимней паузы", – сообщил комментатор Дмитрий Шнякин в своем твиттере.

Напомним, под руководством 33-летнего специалиста "Ахмат" в двух матчах премьер-лиги набрал 4 очка.
Теги: Ахмат
Сегодня, 07:38
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