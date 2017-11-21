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Рашид Рахимов: думаю, "Спартак" обыграет "Марибор" с преимуществом в два мяча

Российский тренер Рашид Рахимов высказался относительно предстоящей игры Лиги чемпионов "Спартак" - "Марибор".

"Я считаю, что чем раньше "Спартак" поведет в счете, тем лучше для красно-белых, хотя исхода игры это сразу не решит. Вспомните первую встречу с "Марибором": наша команда вела в счете, затем решила опустится и сыграть чуть глубже, на контратаках.

Ребята могли забить второй гол, но в конце концов пропустили сами. Поэтому быстрый гол, конечно, придаст уверенности, но это никак не решит игру. Думаю, что будет победа нашего клуба с преимуществом в два мяча. Может, 2:0 или 3:1", - передает слова Рахимова "Советский спорт".
Теги: Спартак Рахимов
Сегодня, 07:43
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№1 Написал: soloz Россия (Сегодня, 08:40) #
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Болеет за:
«Зенит»
sweat_smile joy
Регистрация: 14.12.2016
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