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Антон Миранчук: если меня позовут в "Барсу", а Алексея в "Реал", я его сразу пригну

Полузащитники "Локомотива" Алексей и Антон Миранчуки дали совместное интервью и ответили на вопрос о возможном переходе в испанские гранды.

— Вы часто говорите, что готовы разъехаться по разным клубам. Давайте представим. Ваша мечта сбылась, и вас пригласили в Испанию. Но Алексея в "Реал", а Антона – в "Барсу". Непримиримые соперники, что делать?

Антон: Я его пригну сразу, попрошу тренера, чтобы поставил меня персонально против него. Буду бегать только за ним (смеется).

Алексей: Спасибо, что сразу определили нас в топ-клубы. На самом деле, сложно даже думать о таком, ведь пока никаких предпосылок для нашего отъезда нет. Если такие предложения поступят, сядем с вами вместе и разберемся в наших чувствах. Но от контракта с "Барселоной" никто отказываться не станет.

RT
Теги: Миранчук Ан. Миранчук Ал. Локомотив
Сегодня, 08:59
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№5 Написал: Гринч СПб (Сегодня, 11:01) #
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online

АНТОН МИРАНЧУК: ЕСЛИ МЕНЯ ПОЗОВУТ В "БАРСУ", А АЛЕКСЕЯ В "РЕАЛ", Я ЕГО СРАЗУ ПРИГНУ....


Ребятки то губёнки раскатали....


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Зенит
Барселона
Регистрация: 13.02.2017
№4 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 10:52) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Репортёр - провокатор!!!
Регистрация: 13.03.2012
№3 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 09:35) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Нравятся Миранчуки..спокойные в завершении атаки.. особенно в Сборной..
Регистрация: 6.09.2013
№2 Написал: pikaldi voronezh (Сегодня, 09:29) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
для начала , пусть хотя бы Фенербахче вас пригласит ....
Регистрация: 25.01.2016
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 09:20) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Ни одному не светит еще лет шесть-восемь, в топ-клуб можно попасть только из топ-чемпионата, или из нашего, но в клуб середняк топ-чемпионата.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
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