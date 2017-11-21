АНТОН МИРАНЧУК: ЕСЛИ МЕНЯ ПОЗОВУТ В "БАРСУ", А АЛЕКСЕЯ В "РЕАЛ", Я ЕГО СРАЗУ ПРИГНУ....

Полузащитники "Локомотива" Алексей и Антон Миранчуки дали совместное интервью и ответили на вопрос о возможном переходе в испанские гранды.Антон: Я его пригну сразу, попрошу тренера, чтобы поставил меня персонально против него. Буду бегать только за ним (смеется).Алексей: Спасибо, что сразу определили нас в топ-клубы. На самом деле, сложно даже думать о таком, ведь пока никаких предпосылок для нашего отъезда нет. Если такие предложения поступят, сядем с вами вместе и разберемся в наших чувствах. Но от контракта с "Барселоной" никто отказываться не станет.