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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Неманья Пейчинович: видите, у "Локомотива" все супер
Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович поведал, в чем сила его команды.
– "Локомотив" – лидер чемпионата. Расскажите, как так получилось?
– Это результаты нашей работы на сборах и в целом на протяжении последнего года. Понадобилось время, чтобы узнать друг друга, лучше познакомиться с тренером, его требованиями. Сейчас все получается. Команда очень эмоциональна на поле, выигрывает больше единоборств. К тому же на очень хорошем уровне играют братья Миранчуки. Надеюсь, так будет много лет. Еще есть Фернандеш, да и оборона хорошо действует. Видите, у нас все супер!
– Миранчуки - лучшие братья российского футбола?
– Для меня они лучше, чем братья Березуцкие и Комбаровы, это точно!
– Согласны, что сила «Локо» - в тренерском штабе?
– Сила – в коллективной, дружной работе. Если купите "Феррари" без мотора, машина не поедет. Конечно, у нас хороший тренерский штаб. Игроки делают именно то, что он просит. Если бы у "Локо" не было футболистов высокого уровня, команде было бы тяжело идти в лидерах. Сильные тренеры и качественные игроки – безусловно, залог успехов. Раньше нам просто немного не хватало эмоций, чтобы выйти на новый уровень. С Семиным нашли свои козыри.
– Вы про контратаки?
– Это одно из наших сильных качеств. Вот только с маленькими командами приходится тяжело. Сейчас мы больше забиваем на контратаках, чем при владении мячом.
– Кто сейчас главная звезда "Локо"?
– Не могу назвать одного игрока, лидера на поле и в раздевалке. Мы как семья, все делаем вместе. Конечно, нападающие и полузащитники больше забивают, поэтому они в центре внимания. Отмечу Фарфана, Фернандеша и братьев.
– Самый крутой матч "Локо" в первом круге?
– Думаю, со "Спартаком". Против "Зенита" тоже было очень круто, мы выиграли. Но ведь "Спартак" после первого тайма вел 2:0. Мы смогли перевернуть игру, она получилась сумасшедшая! Семь голов на двоих забили.
Советский спорт
– "Локомотив" – лидер чемпионата. Расскажите, как так получилось?
– Это результаты нашей работы на сборах и в целом на протяжении последнего года. Понадобилось время, чтобы узнать друг друга, лучше познакомиться с тренером, его требованиями. Сейчас все получается. Команда очень эмоциональна на поле, выигрывает больше единоборств. К тому же на очень хорошем уровне играют братья Миранчуки. Надеюсь, так будет много лет. Еще есть Фернандеш, да и оборона хорошо действует. Видите, у нас все супер!
– Миранчуки - лучшие братья российского футбола?
– Для меня они лучше, чем братья Березуцкие и Комбаровы, это точно!
– Согласны, что сила «Локо» - в тренерском штабе?
– Сила – в коллективной, дружной работе. Если купите "Феррари" без мотора, машина не поедет. Конечно, у нас хороший тренерский штаб. Игроки делают именно то, что он просит. Если бы у "Локо" не было футболистов высокого уровня, команде было бы тяжело идти в лидерах. Сильные тренеры и качественные игроки – безусловно, залог успехов. Раньше нам просто немного не хватало эмоций, чтобы выйти на новый уровень. С Семиным нашли свои козыри.
– Вы про контратаки?
– Это одно из наших сильных качеств. Вот только с маленькими командами приходится тяжело. Сейчас мы больше забиваем на контратаках, чем при владении мячом.
– Кто сейчас главная звезда "Локо"?
– Не могу назвать одного игрока, лидера на поле и в раздевалке. Мы как семья, все делаем вместе. Конечно, нападающие и полузащитники больше забивают, поэтому они в центре внимания. Отмечу Фарфана, Фернандеша и братьев.
– Самый крутой матч "Локо" в первом круге?
– Думаю, со "Спартаком". Против "Зенита" тоже было очень круто, мы выиграли. Но ведь "Спартак" после первого тайма вел 2:0. Мы смогли перевернуть игру, она получилась сумасшедшая! Семь голов на двоих забили.
Советский спорт
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