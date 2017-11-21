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РФПЛ следит за погодой в Хабаровске

Российская футбольная премьер-лига следит за погодой в Хабаровске и готовностью местной арены к матчу 18-го тура между "СКА-Хабаровском" и "Локомотивом". Встреча должна состояться 27 ноября в Хабаровске.

"Анализ прогнозов температуры на матч не превышает нормы. По данным отечественных и зарубежных метеорологических сайтов на время игры ожидается температура от - 10 до – 12 градусов по Цельсию. В случае форс-мажорных обстоятельств окончательное решение о проведении матча примет судья", - говорится в заявлении на сайте РФПЛ.

Напомним, ранее "Локомотив" выступал за перенос матча в Сочи или Махачкалу.
Теги: СКА-Хабаровск Локомотив
Сегодня, 09:43
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№1 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 09:50) #
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Обещают на день матча небольшое потепление до 8° мороза, но будет как обычно.
- 18.)
Регистрация: 28.05.2014
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