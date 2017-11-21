Антуан Гризманн: я не планирую покидать "Атлетико" зимой

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн сообщил, что не планирует уходить из мадридского клуба, несмотря на интерес "Барселоны"."Я не планирую покидать "Атлетико" зимой. Также к нам присоединятся Диего Коста и Витоло. Нам предстоит добиться как можно более высоких мест. С президентом клуба я ничего не обсуждал насчет моего перехода в другой клуб", - цитирует Гризманна TF1.