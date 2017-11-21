Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Спартак" и "Марибор"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Защитник "Марибора": у нас еще есть шансы на выход в плей-офф? Я и не знал

Защитник "Марибора" Митя Вилер высказался перед матчем со "Спартаком" в Лиге чемпионов.

"У нас еще есть шансы на выход в плей-офф? Я даже не знал, думал только о третьем месте. Нам нужно сыграть за себя, ведь неизвестно, когда у нас еще будет возможность сыграть в Лиге чемпионов. Нужно наслаждаться каждой минутой", – передает слова Вилера Vecer.
Теги: Марибор
Сегодня, 10:49
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.