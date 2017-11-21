Защитник "Марибора": у нас еще есть шансы на выход в плей-офф? Я и не знал

Защитник "Марибора" Митя Вилер высказался перед матчем со "Спартаком" в Лиге чемпионов."У нас еще есть шансы на выход в плей-офф? Я даже не знал, думал только о третьем месте. Нам нужно сыграть за себя, ведь неизвестно, когда у нас еще будет возможность сыграть в Лиге чемпионов. Нужно наслаждаться каждой минутой", – передает слова Вилера Vecer.