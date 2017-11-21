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"Реал" готов купить Давида де Хеа у "Манчестер Юнайтед" за 70 млн евро

"Реал" готов предложить "Манчестер Юнайтед" 70 миллионов евро за вратаря сборной Испании Давида Де Хеа, сообщает Cadena SER.

По информации источника, Де Хеа по-прежнему остается главным кандидатом для усиления вратарской линии "Реала", несмотря на сообщения СМИ об интересе мадридского клуба к голкиперу "Атлетика" из Бильбао Кепе Аррисабалаге.

Руководство "Реала" действительно рассматривает возможность приобретения перспективного 23-летнего вратаря баскского клуба за 50 миллионов евро, но Де Хеа, несмотря на цену в 70 миллионов, остается приоритетным вариантом.

Р-Спорт
Теги: Реал де Хеа
Сегодня, 10:52
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