"Реал" готов купить Давида де Хеа у "Манчестер Юнайтед" за 70 млн евро

"Реал" готов предложить "Манчестер Юнайтед" 70 миллионов евро за вратаря сборной Испании Давида Де Хеа, сообщает Cadena SER.По информации источника, Де Хеа по-прежнему остается главным кандидатом для усиления вратарской линии "Реала", несмотря на сообщения СМИ об интересе мадридского клуба к голкиперу "Атлетика" из Бильбао Кепе Аррисабалаге.Руководство "Реала" действительно рассматривает возможность приобретения перспективного 23-летнего вратаря баскского клуба за 50 миллионов евро, но Де Хеа, несмотря на цену в 70 миллионов, остается приоритетным вариантом.