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"Спартак" поздравил Георгия Джикию с 24-летием

"Спартак" поздравил с днем рождения защитника Георгия Джикию, которому сегодня исполняется 24 года.

"Поздравляем Георгия с днем рождения, желаем крепкого здоровья и успешных матчей за "Спартак"!", - говорится в поздравлении красно-белых.

Теги: Спартак Джикия
Сегодня, 11:34
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(2)
№5 Написал: safonas (Сегодня, 12:30) #
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Цитата: Lokoflesh
С днюхой, Георгия. Не чужой нашему клубу человек.
Удачи сегодня с Марибором.

он сегодня не играет, на карточке

с днем рождения! продолжай прогрессировать! ну и контракт в подарок новый от Спартака уже получил


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№4 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 12:27) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
С днюхой, Георгия. Не чужой нашему клубу человек.
Удачи сегодня с Марибором.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:02) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Известный российский журналист Игорь Рабинер со ссылкой на серьезный источник в своем facebook.com рассказал о том, что «Зенит» предлагал Джикии личный контракт в 1,5 раза выше, чем новый в «Спартаке».

«Если бы он согласился, "Зенит" смог бы активировать пункт из прежнего контракта об очень небольшой - тем более для Питера - сумме отступных (якобы порядка 8 млн евро). Но Джикия отказался. Если рассказанное - правда, для современного российского футболиста это круто», - отметил Рабинер.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 12:01) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: KOZbIPb
Зенит не поздравлял?

smirk Да уже и от страницы Джикии в твиттере отписался, наверное. smirk
Регистрация: 9.11.2010
№1 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 11:47) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Зенит не поздравлял?
Регистрация: 22.08.2007
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