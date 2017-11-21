"Спартак" поздравил Георгия Джикию с 24-летием

Сегодня исполняется 24 года защитнику красно-белых Георгию Джикии!



С днем рождения! ???? pic.twitter.com/BawffgHfYM — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) November 21, 2017

"Спартак" поздравил с днем рождения защитника Георгия Джикию, которому сегодня исполняется 24 года."Поздравляем Георгия с днем рождения, желаем крепкого здоровья и успешных матчей за "Спартак"!", - говорится в поздравлении красно-белых.