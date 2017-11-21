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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Витиньо: наверное, в Хабаровске местные люди обнимаются с полярными медведями
Форвард ЦСКА Витиньо высказался о путешествии в Хабаровск на матч 17-го тура РФПЛ. Напомним, игра с местным СКА (4:2) состоялась 17 ноября при сильном морозе.
"В такие дальние перелеты по России я еще не отправлялся. Чтобы так долго лететь над одной страной, такого еще не было в моей жизни.
Судя по всему, местные люди встречают на улицах полярных медведей, обнимают их и предлагают сфотографироваться. Но я к медведю не подойду ни за что", – передает слова бразильца пресс-служба ЦСКА.
"В такие дальние перелеты по России я еще не отправлялся. Чтобы так долго лететь над одной страной, такого еще не было в моей жизни.
Судя по всему, местные люди встречают на улицах полярных медведей, обнимают их и предлагают сфотографироваться. Но я к медведю не подойду ни за что", – передает слова бразильца пресс-служба ЦСКА.
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