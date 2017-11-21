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Витиньо: наверное, в Хабаровске местные люди обнимаются с полярными медведями

Форвард ЦСКА Витиньо высказался о путешествии в Хабаровск на матч 17-го тура РФПЛ. Напомним, игра с местным СКА (4:2) состоялась 17 ноября при сильном морозе.

"В такие дальние перелеты по России я еще не отправлялся. Чтобы так долго лететь над одной страной, такого еще не было в моей жизни.

Судя по всему, местные люди встречают на улицах полярных медведей, обнимают их и предлагают сфотографироваться. Но я к медведю не подойду ни за что", – передает слова бразильца пресс-служба ЦСКА.
Теги: Витиньо ЦСКА СКА-Хабаровск
Сегодня, 11:57
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№6 Написал: sergey1989 МО (Сегодня, 12:44) #
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Болеет за:
«Спартак»
надо было на географию в школе хоть изредка ходить, а не по фавелам скакать...
Регистрация: 22.04.2013
№5 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 12:40) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Дальний Восток вообще странная штука...Широта крымская - долгота колымская...
Регистрация: 8.02.2011
№4 Написал: tiki Москва (Сегодня, 12:29) #
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  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сибирячок
Объясните этой лошади, что Хабаровск находится южнее Москвы на 7 градусов.
и расстояние от Москвы до северного полюса 3 774 км, а от Хабаровска до северного полюса 4 622 километра.

Хабаровск ближе Москвы к пингвинам , а не к белым медведям.

а ты физику знаешь?или химию?или юриспруденцию?каждый занимается своим делом
кто-то думает что в африке и снега не бывает
и что зима везде тогда, как и у нас
каждый занимается своим делом


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:25) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Объясните этой лошади, что Хабаровск находится южнее Москвы на 7 градусов.
и расстояние от Москвы до северного полюса 3 774 км, а от Хабаровска до северного полюса 4 622 километра.

Хабаровск ближе Москвы к пингвинам , а не к белым медведям.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:13) #
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online

Цитата: МАРТ
а в Бразилии? с кем БЕЛЫЕ обнимаются?

в Бразилии нет Белых, там все загорелые


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 12:06) #
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Болеет за:
«Спартак»
а в Бразилии? с кем БЕЛЫЕ обнимаются?
Регистрация: 6.09.2013
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