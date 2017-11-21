"Милан" может быть исключен из еврокубков из-за нарушения правил финансового фэйр-плей, передает Marca.Сообщается, что финансовое положение клуба, который планирует улучшить его за счет выхода в Лигу чемпионов, находится под сомнением УЕФА.Представители "Милана" на прошлой неделе прибыли в штаб-квартиру организации для разъяснения ситуации, однако они были неубедительны. Также "Милану" может грозить штраф.