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"Милан" может быть исключен из еврокубков

"Милан" может быть исключен из еврокубков из-за нарушения правил финансового фэйр-плей, передает Marca.

Сообщается, что финансовое положение клуба, который планирует улучшить его за счет выхода в Лигу чемпионов, находится под сомнением УЕФА.

Представители "Милана" на прошлой неделе прибыли в штаб-квартиру организации для разъяснения ситуации, однако они были неубедительны. Также "Милану" может грозить штраф.

Газета.Ru
Теги: Милан
Сегодня, 11:58
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6
(1)
№6 Написал: tiki Москва (Сегодня, 12:27) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ajax101
Цитата: tiki
я не очень понимаю эту схему
ведь каждый год любой профессиональный клуб проверяют на подобное
тем более если он принимает участие в европейских кубках
почему потом то всплывает?


Непрофессионализм проверяющих

для российских клубов всегда "вовремя" работали....а тут "может быть"
да и вообще весь этот фейр плей для благополучия богатых клубов
им продать своих по полтиннику труда не составит, что бы купить одного за сотку
плюс продажи футболок и посещение матчей
а у нас чего?да и ладно мы...условные болгары или сербы.
клубы не в таком достатке же, что б купить хоть одного адекватного игрока
но тут стоит вопрос о школе...у сербов она все таки шикарная


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№5 Написал: max7777 Москва (Сегодня, 12:24) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Рубин»
Сообщается, что финансовое положение клуба, который планирует улучшить его за счет выхода в Лигу чемпионов

Судя по таблице лига чемпионов им в этом сезоне не светит
Регистрация: 5.08.2010
№4 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 12:19) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
я не очень понимаю эту схему
ведь каждый год любой профессиональный клуб проверяют на подобное
тем более если он принимает участие в европейских кубках
почему потом то всплывает?


Непрофессионализм проверяющих
Регистрация: 14.04.2008
№3 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 12:07) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tiki
я не очень понимаю эту схему
ведь каждый год любой профессиональный клуб проверяют на подобное
тем более если он принимает участие в европейских кубках
почему потом то всплывает?

Может дают какое-то время на исправление ситуации, или у них там тоже неразбериха присутствует, может еще какая причина, связанная со взносами клубов в эти же структуры еврофутбола-сначала взносы, потом стулья наказание.
Регистрация: 9.11.2010
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 12:00) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
я не очень понимаю эту схему
ведь каждый год любой профессиональный клуб проверяют на подобное
тем более если он принимает участие в европейских кубках
почему потом то всплывает?


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:59) #
  • -1
  •  (1)
online

Че перекрестился.
Регистрация: 3.03.2007
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