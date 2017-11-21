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Георгий Джикия: стычка с Промесом? Он хотел поцеловаться, а я оттолкнул его (фото)

Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал о стычке с полузащитником красно-белых Квинси Промесом в ноябре 2016 года, когда Джикия играл за "Амкар".

"Было дело. Он хотел поцеловаться. А я ответил: "Не надо, не надо". И оттолкнул его. На первых же сборах в "Спартаке" помирились. Вместе посмеялись с ним над этой историей, потом пожали руки и сделали совместную фотографию. Ничего особенного. Мы профессионалы и защищали цвета своих команд.

Серьёзных заруб у меня особо не было, разве что с Промесом. На самом деле я не конфликтный человек. Просто на поле может произойти разное. И такое, как у нас с Промесом, в том числе.

Тогда Квинси нагло сыграл против моего партнёра. И я тоже решил чуть-чуть его встретить. Если хотите, посмотрите повтор. Я там ногу случайно задрал (улыбается). Квинси это не понравилось, и он полез целоваться", - передает слова Джикии "Чемпионат".

Теги: Джикия Спартак Промес
Сегодня, 12:04
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22
(2)
№22 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:06) #
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online

не понимаю, зачем новость про педрил (пусть даже это спартаковская голубятня) выставлять на футбольном сайте да и еще выделять жирным.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№21 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 13:04) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Больше ада, безнадежные - давай фантазии еще!!! Всю свою голубую требуху давайте, выворачивайте!!! Больше активности, клуб "Голубой баклан"!!!

Миша, ну не всегда же нас всяко-разно. И тут-то Вы все равно вставили свои 3 (целых ТРИ) копеечки. Да посудачат некоторые чуток, да забудут о половой принадлежности ваших звезд, которую они вот не смогли скрыть (это шутка). Вы потом чего-нибудь в ответ нам скажете благодаря всяким "албиным"... вот жизнь и продолжается, не так ли? Вот вам и актив с пассивом (это я про бухгалтерию), то есть, дебет с кредитом.
Регистрация: 9.11.2010
№20 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 13:01) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
баню они ходят всей командо

А у тебя х..й маленький, стесняешься вместе хлдить? Или боишься мондавошек потревожить, немытая чукча?


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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
№19 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:56) #
  • -2
  •  (4)
online

Больше ада, безнадежные - давай фантазии еще!!! Всю свою голубую требуху давайте, выворачивайте!!! Больше активности, клуб "Голубой баклан"!!!
Регистрация: 3.03.2007
№18 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 12:45) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: olegan
koller,
zenit47,
zen-it,
ckorp,
Латентные гомосеки...

smirk ухахаааа weary flushed А меня-то за что? Я женщин люблю.
Да ладно вам, ну редакторы сегодня начудили, 2-х человек обрызгали надолго. Ну потролят спартачей немного... вы же точно такие же.
Регистрация: 9.11.2010
№17 Написал: yuri спб (Сегодня, 12:43) #
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  •  (6)

Они обзывают нас голубыми .Стая обезьян, тьфу.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№16 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 12:40) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Стоит только Джикии слово "Драка" заменить на "целоваться", как голубозадые всей кодлой примчались. joy Долбни, здесь не Кокорин с Мамаевым и не Дзюба с Кокориным. Это там поцелуи взасос....

Ну, не надо оправдываться, ну что же вы, теперь уже все: печать на футболисте смачно поставлена- теперь чуть что, это будет вспоминаться оооочень долго, как аргумент против такого же базара от вас исходящего.
Регистрация: 9.11.2010
№15 Написал: olegan кениг (Сегодня, 12:37) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
koller,
zenit47,
zen-it,
ckorp,
Латентные гомосеки...
Регистрация: 19.03.2011
№14 Написал: водовоз (Сегодня, 12:37) #
  • +5
  •  (5)

Цитата: ckorp
Цитата: Kytarba
Пля "Зенит" налетай,сегодня ветка перевыполнить планjoy "Зенит "Промес голубой","Спартак" "нет не голубой." joy А,Джикия молодец,настоящий грузин и сам зарабатывать стал и журналистам,сайтам дает заработать...а,там же обычная стычка,какой нах.поцелуй laughing

Все верно сказано.


Как всегда!
Регистрация: 1.10.2016
№13 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 12:37) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Цитата: zenit47
что это такое я только что прочитал?

Нападающий "Спартака" Артем Дзюба рассказал об общении между полузащитником ЦСКА Павлом Мамаевым и нападающим "Динамо" Александром Кокориным.

"Обоих хорошо знаю. Да, парни дали повод народу поговорить. Хотя что такого в поцелуях? В старину же наши дедушки целовались при встрече. Традиция была, когда, допустим, брата, близкого друга целовали".


Ух ты, у вас целая подборка компромата на все случаи жизни. Класс!!! smirk
Регистрация: 9.11.2010
№12 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:35) #
  • -2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Стоит только Джикии слово "Драка" заменить на "целоваться", как голубозадые всей кодлой примчались. joy Долбни, здесь не Кокорин с Мамаевым и не Дзюба с Кокориным. Это там поцелуи взасос....


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№11 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 12:35) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Kytarba
Пля "Зенит" налетай,сегодня ветка перевыполнить планjoy "Зенит "Промес голубой","Спартак" "нет не голубой." joy А,Джикия молодец,настоящий грузин и сам зарабатывать стал и журналистам,сайтам дает заработать...а,там же обычная стычка,какой нах.поцелуй laughing

Все верно сказано.
Регистрация: 9.11.2010
№10 Написал: seryu Москва (Сегодня, 12:33) #
  • -1
  •  (5)
online

Цитата: zen-it
Пи.доро.сня она и в Африке пи.доро.сня.
А в баню они ходят всей командой, и как говорил при.пиздну.тый ГЛАШАкова, что только ПроДрес вытерпил в бани! Во, они там дрючатся!

p.s. А еще ГЛАШАкова, Пи.дрошу заманивает в баню)) Не команда а гей-клуб))) под командованием хохла)))


Нормальный человек, прочтёт и забудет,
а озабоченный обязательно разовьёт эту тему.
Регистрация: 17.03.2009
№9 Написал: koller ПИТЕР (Сегодня, 12:32) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вся голландская пи.оросня в свинарне собралась, голубчики


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Народная команда-Свинная Душонка
Регистрация: 30.08.2008
№8 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 12:31) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: zenit47
что это такое я только что прочитал?

Завуалированное признание, что еще smirk Неопытен малость еще новичок, Спартака, корреспондент его и принудил к правде smirk легонько так, а он и не заметил smirk Мишаня, вон даже как от досады голубей от бакланов отличия позабыл, всех вспомнил, на всякий пожарный.
З.Ы.: а серьезно если, вообще не понятно зачем это сюда поместили. Спонсорам сайта надо разобраться ))).
Регистрация: 9.11.2010
№7 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 12:30) #
  • +8
  •  (14)
Болеет за:
«Химки»
Пля "Зенит" налетай,сегодня ветка перевыполнить планjoy "Зенит "Промес голубой","Спартак" "нет не голубой." joy А,Джикия молодец,настоящий грузин и сам зарабатывать стал и журналистам,сайтам дает заработать...а,там же обычная стычка,какой нах.поцелуй laughing
Регистрация: 17.03.2008
№6 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:29) #
  • +3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: zenit47
что это такое я только что прочитал?

Нападающий "Спартака" Артем Дзюба рассказал об общении между полузащитником ЦСКА Павлом Мамаевым и нападающим "Динамо" Александром Кокориным.

"Обоих хорошо знаю. Да, парни дали повод народу поговорить. Хотя что такого в поцелуях? В старину же наши дедушки целовались при встрече. Традиция была, когда, допустим, брата, близкого друга целовали".



--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№5 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 12:26) #
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: zenit47
что это такое я только что прочитал?

zenit47,
Да пи.до.ры они все! (с)
Регистрация: 5.04.2017
№4 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 12:26) #
  • 0
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: zen-it
Пи.доро.сня она и в Африке пи.доро.сня.
А в баню они ходят всей командой, и как говорил при.пиздну.тый ГЛАШАкова, что только ПроДрес вытерпил в бани! Во, они там дрючатся!

p.s. А еще ГЛАШАкова, Пи.дрошу заманивает в баню)) Не команда а гей-клуб))) под командованием хохла)))

И тренер то каждого норовит поцеловать после замены!!!гомики
Регистрация: 17.05.2013
№3 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 12:24) #
  • -2
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Пи.доро.сня она и в Африке пи.доро.сня.
А в баню они ходят всей командой, и как говорил при.пиздну.тый ГЛАШАкова, что только ПроДрес вытерпил в бани! Во, они там дрючатся!

p.s. А еще ГЛАШАкова, Пи.дрошу заманивает в баню)) Не команда а гей-клуб))) под командованием хохла)))
Регистрация: 5.04.2017
№2 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 12:20) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
что это такое я только что прочитал?
Регистрация: 17.05.2013
№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:08) #
  • -5
  •  (23)
online

Ну - ща голубятня из бакланов вся отметится.

Учитывая решительный отказ Джикии чумазым.
Регистрация: 3.03.2007
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