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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Георгий Джикия: стычка с Промесом? Он хотел поцеловаться, а я оттолкнул его (фото)
Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал о стычке с полузащитником красно-белых Квинси Промесом в ноябре 2016 года, когда Джикия играл за "Амкар".
"Было дело. Он хотел поцеловаться. А я ответил: "Не надо, не надо". И оттолкнул его. На первых же сборах в "Спартаке" помирились. Вместе посмеялись с ним над этой историей, потом пожали руки и сделали совместную фотографию. Ничего особенного. Мы профессионалы и защищали цвета своих команд.
Серьёзных заруб у меня особо не было, разве что с Промесом. На самом деле я не конфликтный человек. Просто на поле может произойти разное. И такое, как у нас с Промесом, в том числе.
Тогда Квинси нагло сыграл против моего партнёра. И я тоже решил чуть-чуть его встретить. Если хотите, посмотрите повтор. Я там ногу случайно задрал (улыбается). Квинси это не понравилось, и он полез целоваться", - передает слова Джикии "Чемпионат".
"Было дело. Он хотел поцеловаться. А я ответил: "Не надо, не надо". И оттолкнул его. На первых же сборах в "Спартаке" помирились. Вместе посмеялись с ним над этой историей, потом пожали руки и сделали совместную фотографию. Ничего особенного. Мы профессионалы и защищали цвета своих команд.
Серьёзных заруб у меня особо не было, разве что с Промесом. На самом деле я не конфликтный человек. Просто на поле может произойти разное. И такое, как у нас с Промесом, в том числе.
Тогда Квинси нагло сыграл против моего партнёра. И я тоже решил чуть-чуть его встретить. Если хотите, посмотрите повтор. Я там ногу случайно задрал (улыбается). Квинси это не понравилось, и он полез целоваться", - передает слова Джикии "Чемпионат".
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