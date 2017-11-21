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СМИ: Андре Виллаш-Боаш - кандидат на пост главного тренера "ПСЖ"

Бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш, в настоящее время возглавляющий китайский СИПГ, является одним из претендентов на пост главного тренера "ПСЖ", сообщает Le 10 Sport.

В число кандидатов также входят Леонарду Жардим ("Монако"), Паулу Фонсека ("Шахтер"), Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм") и Антонио Конте ("Челси").

Ранее в СМИ сообщалось, что Унаи Эмери может быть уволен с поста главного тренера "ПСЖ" перед январским трансферным окном.
Теги: Виллаш-Боаш ПСЖ
Сегодня, 12:39
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2
(1)
№2 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 12:54) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: GS
Тренеришка, чё!
+6 от второго места в чемпе, 100% в ЛЧ, в т.ч. разгром Баварии.
Самое время гнать!

Да уж, странно. Чего у них там в головах, одному Богу известно.
Регистрация: 9.11.2010
№1 Написал: GS Москва (Сегодня, 12:53) #
  • 0
  •  (2)
online

Тренеришка, чё!
+6 от второго места в чемпе, 100% в ЛЧ, в т.ч. разгром Баварии.
Самое время гнать!
Регистрация: 22.09.2009
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