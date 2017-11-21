СМИ: Андре Виллаш-Боаш - кандидат на пост главного тренера "ПСЖ"

Бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш, в настоящее время возглавляющий китайский СИПГ, является одним из претендентов на пост главного тренера "ПСЖ", сообщает Le 10 Sport.В число кандидатов также входят Леонарду Жардим ("Монако"), Паулу Фонсека ("Шахтер"), Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм") и Антонио Конте ("Челси").Ранее в СМИ сообщалось, что Унаи Эмери может быть уволен с поста главного тренера "ПСЖ" перед январским трансферным окном.