Марадона, Форлан, Кафу и Каннаваро станут ассистентами на жеребьевке ЧМ-2018

Диего Марадона, Диего Форлан, Кафу и Фабио Каннаваро вошли в число ассистентов на жеребьевке финальной части ЧМ-2018 в России.Жеребьевка пройдет 1 декабря в Москве. Ранее стало известно, что ведущими церемонии будут футболист сборной Англии 1980-х годов Гари Линекер и российская журналистка Мария Командная, а сам кубок мира на сцену Государственного Кремлевского дворца вынесет лучший бомбардир в истории чемпионатов мира и победитель ЧМ-2014 немец Мирослав Клозе.Список ассистентов кроме Марадоны, Форлана, Кафу и Каннаваро фигурируют Лоран Блан, Карлес Пуйоль, Гордон Бэнкс и вице-президент РФС Никита Симонян.