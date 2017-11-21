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Виктор Гончаренко: ЦСКА - это только первое место, только победа

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал пресс-службе УЕФА об амбициях "армейцев" и философии клуба.

"Только первое место, только победа. У нас ощущается недовольство ничейным результатом, не говоря уже о поражении. Ты понимаешь, что есть огромная армия болельщиков, которая не даст тебе работать спустя рукава.

Ты ощущаешь их давление и тот же гул, который может прокатиться по стадиону, если играешь плохо. Ты находишься под постоянным давлением и должен научиться с этим справляться", - рассказал Гончаренко.
Теги: Гончаренко ЦСКА
Сегодня, 12:53
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:03) #
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Болеет за:
ЦСКА
армия армией, а денег пока нет(
потому о чемпионстве не думаем
развивайте, тов-щ Ганчаренко, молодежь
и мы Вас в этом поддержим


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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