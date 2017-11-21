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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Денис Казанский: Промес забьет "Марибору"
Известный журналист Денис Казанский высказал свое мнение по поводу предстоящего матча Лиги чемпионов "Спартак" - "Марибор".
"К счастью, здесь все понятно. "Марибор" ошибся этажом и в Лиге Чемпионов делать ему точно нечего. Да и в Лиге Европы, если откровенно. "Ливерпуль" в двух мачтах накидал 10 мячей и не пропустил единого. Тем удивительнее ничья в первом туре со "Спартаком".
Первый мачт дома всегда чуть больше эмоций, на это и стоит списать. Теперь же маски сброшены. "Спартак" разорвал "Краснодар". Вы видели. "Марибор" развлекается с "Олимпией" из Любляны: в кубке проигрывает в чемпионате выигрывает. Но кому это интересно
"Спартак" победит. Потому что иной уровень. В "Ливерпуль" надо ехать с большими надеждами. Тем более, что красные и "Севилья" друг друга пощипают.
В Англии говорят (все-таки родина футболу) в команде, которая претендует на многое должен быть игрок х-фактор. Который все может решить самостоятельно. В Спартаке это Квинси. Это топ-уровень. А Лига Чемпионов отличная выставка достижений. Вот и выберу гол Квинси в этом матче. В чемпионате два тура подряд кладёт мячи. И тем более, что с "Севильей" промолчал. А долго терпеть он не может", - передает слова Казанского "Sports.ru".
"К счастью, здесь все понятно. "Марибор" ошибся этажом и в Лиге Чемпионов делать ему точно нечего. Да и в Лиге Европы, если откровенно. "Ливерпуль" в двух мачтах накидал 10 мячей и не пропустил единого. Тем удивительнее ничья в первом туре со "Спартаком".
Первый мачт дома всегда чуть больше эмоций, на это и стоит списать. Теперь же маски сброшены. "Спартак" разорвал "Краснодар". Вы видели. "Марибор" развлекается с "Олимпией" из Любляны: в кубке проигрывает в чемпионате выигрывает. Но кому это интересно
"Спартак" победит. Потому что иной уровень. В "Ливерпуль" надо ехать с большими надеждами. Тем более, что красные и "Севилья" друг друга пощипают.
В Англии говорят (все-таки родина футболу) в команде, которая претендует на многое должен быть игрок х-фактор. Который все может решить самостоятельно. В Спартаке это Квинси. Это топ-уровень. А Лига Чемпионов отличная выставка достижений. Вот и выберу гол Квинси в этом матче. В чемпионате два тура подряд кладёт мячи. И тем более, что с "Севильей" промолчал. А долго терпеть он не может", - передает слова Казанского "Sports.ru".
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