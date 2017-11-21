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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Валерий Рейнгольд: Дзюба из породы лентяев, такие не имеют права играть за "Зенит"
Ветеран "Спартака" Валерий Рейнгольд прокомментировал свои слова по поводу нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы. Эксперт ранее сказал, что домашний матч 15-го тура РФПЛ сине-бело-голубых с "Локомотивом" (0:3) был последним для Дзюбы за петербургский клуб.
"Когда я говорил о последнем матче Дзюбы за "Зенит", то у меня есть определённое чувство юмора, как и у любого нормального человека. Поэтому в порыве, так сказать, футбольного экстаза, я сказал, что Артём играет свою последнюю игру.
То, как он играет, игрой назвать нельзя. То, что я говорил, сбывается наяву: Дзюба уже не игрок основы. Манчини его в стартовый состав не ставит против любой команды. Но так как Артём деньги получает, и приличные, то хочешь не хочешь, а выпускать его надо. Что Манчини и делает: запускает в концовке игры.
Хочу ещё раз посоветовать Артёму больше двигаться, больше открываться без мяча, искать свободные зоны, бороться, показать всё, чему его учили. Покажи себя. Покажи, что не отвлечён от футбола, что у тебя нет других мыслей, кроме футбола. Артём - лентяй по своей сути. Есть такая порода людей. А лентяй в таком клубе, как "Зенит", играть не имеет права.
Если он прибавит в движении, в старании, в самоотверженности, в самоотдаче, тогда тренер посмотрит и оценит. Всё определяет глаз тренера: ему по фигу, кто будет играть: Дзюба, или Кокорин, или ещё кто. Самое главное в том, чтобы Манчини увидел на тренировке, что у Артёма горят глаза, что он рвётся в бой.
Тогда, пожалуйста, выходи и забивай. Показывай на поле свою правоту, свои убеждения. Забивай, помогай своим товарищам, делай так, чтобы они верили в тебя. Тогда и конкуренцию за место в основе выиграешь. Другого пути нет. Это спорт. Есть такое выражение — "Выживает сильнейший". Без полной отдачи, желания и характера в спорте делать нечего", - передает слова Рейнгольда "Чемпионат".
"Когда я говорил о последнем матче Дзюбы за "Зенит", то у меня есть определённое чувство юмора, как и у любого нормального человека. Поэтому в порыве, так сказать, футбольного экстаза, я сказал, что Артём играет свою последнюю игру.
То, как он играет, игрой назвать нельзя. То, что я говорил, сбывается наяву: Дзюба уже не игрок основы. Манчини его в стартовый состав не ставит против любой команды. Но так как Артём деньги получает, и приличные, то хочешь не хочешь, а выпускать его надо. Что Манчини и делает: запускает в концовке игры.
Хочу ещё раз посоветовать Артёму больше двигаться, больше открываться без мяча, искать свободные зоны, бороться, показать всё, чему его учили. Покажи себя. Покажи, что не отвлечён от футбола, что у тебя нет других мыслей, кроме футбола. Артём - лентяй по своей сути. Есть такая порода людей. А лентяй в таком клубе, как "Зенит", играть не имеет права.
Если он прибавит в движении, в старании, в самоотверженности, в самоотдаче, тогда тренер посмотрит и оценит. Всё определяет глаз тренера: ему по фигу, кто будет играть: Дзюба, или Кокорин, или ещё кто. Самое главное в том, чтобы Манчини увидел на тренировке, что у Артёма горят глаза, что он рвётся в бой.
Тогда, пожалуйста, выходи и забивай. Показывай на поле свою правоту, свои убеждения. Забивай, помогай своим товарищам, делай так, чтобы они верили в тебя. Тогда и конкуренцию за место в основе выиграешь. Другого пути нет. Это спорт. Есть такое выражение — "Выживает сильнейший". Без полной отдачи, желания и характера в спорте делать нечего", - передает слова Рейнгольда "Чемпионат".
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