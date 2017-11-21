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Валерий Рейнгольд: Дзюба из породы лентяев, такие не имеют права играть за "Зенит"

Ветеран "Спартака" Валерий Рейнгольд прокомментировал свои слова по поводу нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы. Эксперт ранее сказал, что домашний матч 15-го тура РФПЛ сине-бело-голубых с "Локомотивом" (0:3) был последним для Дзюбы за петербургский клуб.

"Когда я говорил о последнем матче Дзюбы за "Зенит", то у меня есть определённое чувство юмора, как и у любого нормального человека. Поэтому в порыве, так сказать, футбольного экстаза, я сказал, что Артём играет свою последнюю игру.

То, как он играет, игрой назвать нельзя. То, что я говорил, сбывается наяву: Дзюба уже не игрок основы. Манчини его в стартовый состав не ставит против любой команды. Но так как Артём деньги получает, и приличные, то хочешь не хочешь, а выпускать его надо. Что Манчини и делает: запускает в концовке игры.

Хочу ещё раз посоветовать Артёму больше двигаться, больше открываться без мяча, искать свободные зоны, бороться, показать всё, чему его учили. Покажи себя. Покажи, что не отвлечён от футбола, что у тебя нет других мыслей, кроме футбола. Артём - лентяй по своей сути. Есть такая порода людей. А лентяй в таком клубе, как "Зенит", играть не имеет права.

Если он прибавит в движении, в старании, в самоотверженности, в самоотдаче, тогда тренер посмотрит и оценит. Всё определяет глаз тренера: ему по фигу, кто будет играть: Дзюба, или Кокорин, или ещё кто. Самое главное в том, чтобы Манчини увидел на тренировке, что у Артёма горят глаза, что он рвётся в бой.

Тогда, пожалуйста, выходи и забивай. Показывай на поле свою правоту, свои убеждения. Забивай, помогай своим товарищам, делай так, чтобы они верили в тебя. Тогда и конкуренцию за место в основе выиграешь. Другого пути нет. Это спорт. Есть такое выражение — "Выживает сильнейший". Без полной отдачи, желания и характера в спорте делать нечего", - передает слова Рейнгольда "Чемпионат".
Сегодня, 13:49
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14
(3)
№14 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 14:59) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
мврвзм крепчает smile закусывать надо дед
Регистрация: 3.02.2011
№13 Написал: Виктор Беликов севастополь (Сегодня, 14:58) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Городовой
Рейнгольд из породы старых маразматиков,такие не имеют права рот раскрывать в микрофон,потому что воняет.А с Дзюбой Зенит сам решит,нам советы не нужны неадекватов,пусть за свой Спартак дальше болеет.

скажу больше.Рейнгольд имеет окуительную статистику,будучи напом у свиней,0.4 гола в месяц.За семь с лихуем лет наколотил аж 35 мячей,ему лично,до показателей Артёма ,не знаю даже как и сказать...
Регистрация: 1.06.2017
№12 Написал: EMDM (Сегодня, 14:52) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
До Зенита добрался? Спартак уже не интересен? ))
Регистрация: 24.04.2008
№11 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 14:49) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Рейнгольд из породы старых маразматиков,такие не имеют права рот раскрывать в микрофон,потому что воняет.А с Дзюбой Зенит сам решит,нам советы не нужны неадекватов,пусть за свой Спартак дальше болеет и следит что бы вовремя до сортира добежать.Нашелся великий футболист прошлого)Кто он такой?Никто.Игрочишка из Совка,таких тысячи были,и большинство играли лучше чем он.Посмотреть его статистику-в современном футболе его и в Тосно не взяли бы.Интересно кому постоянно интересно именно его мнение?Я понимаю спросить игрока-легенду,но этого товарища)Нападающий с 32 голами в почти двустах матчах?Вы серьезно интересуетесь мнением напа,который забивал реже Заболотного?)


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015
№10 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 14:40) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
...Поэтому в порыве, так сказать, футбольного экстаза...
Молодец Ветеран, так держать! smile
Регистрация: 15.12.2013
№9 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 14:33) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Algus64
Эксперт ранее сказал, что домашний матч 15-го тура РФПЛ сине-бело-голубых с "Локомотивом" (0:3) был последним для Дзюбы за петербургский клуб.


Этим уже всё сказано: Рейнгольд явно не Ванга bowtie Удивляет только его "забота" о "Зените".

чего удивляет?..не желает запаха....
Регистрация: 6.09.2013
№8 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 14:13) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Эксперт ранее сказал, что домашний матч 15-го тура РФПЛ сине-бело-голубых с "Локомотивом" (0:3) был последним для Дзюбы за петербургский клуб.


Этим уже всё сказано: Рейнгольд явно не Ванга bowtie Удивляет только его "забота" о "Зените".
Регистрация: 22.02.2013
№7 Написал: trent (Сегодня, 14:09) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
всё по делу сказал...


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№6 Написал: XERX - (Сегодня, 14:09) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Volodia379
По моему Дзюбе надо идти по пути Савина трепаться и тролить других они здорово умеют! Там прилижут как надо и вперед! smiley

++++++++
Регистрация: 23.05.2009
№5 Написал: yuri спб (Сегодня, 14:03) #
  • -2
  •  (4)
online

В одном прав старый, Дзюба это только слово, играет он лениво. Но господа, одно то что у мясных от этого слова выступает пена у рта.. Стоит того.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№4 Написал: Volodia379 (Сегодня, 14:00) #
  • +7
  •  (9)

По моему Дзюбе надо идти по пути Савина трепаться и тролить других они здорово умеют! Там прилижут как надо и вперед! smiley
Регистрация: 11.04.2016
№3 Написал: soloz Россия (Сегодня, 13:58) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
О старого как колбасит..Знатно!! laughing
Регистрация: 14.12.2016
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 13:57) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Локомотив»
Не, это или потому что ты флюгер или старческий маразм уже.
Не нужно оправдываться, продолжай пока жив бросать фекалии на вентилятор.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 13:57) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
А для спартака был в самый раз? Федун так хотел его оставить...


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
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