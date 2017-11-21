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Александр Радосавлевич: "Марибору" терять нечего, он будет биться до последнего

Экс-игрок "Томи" и сборной Словении Александр Радосавлевич высказал мнение о предстоящем матче "Марибора" со "Спартаком" в рамках 5-го тура Лиги чемпионов.

"К первому матчу с "Марибором" "Спартак" явно подошел в далеко не лучшей форме. Но даже по той игре было видно, что уровень "Спартака" существенно выше. Для словенцев само участие в Лиге чемпионов уже является успехом, и ту ничью с красно-белыми в первом круге они восприняли как победу.

Да, "Марибор" потерпел три болезненных поражения, но ему противостояли очень сильные клубы. И "Ливерпуль", и "Севилья" на голову сильнее нашей команды и по делу одержали победы. Однако уверен, что "Марибор" будет биться, пока имеется хотя бы малейший шанс на выход в Лигу Европы. Хоть такой сценарий и выглядит фантастически. Словенцы приедут в Москву раскрепощенными – терять им нечего", - приводят слова Радосавлевича "Известия".
Теги: Спартак Марибор
Сегодня, 13:59
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