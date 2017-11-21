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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Александр Радосавлевич: "Марибору" терять нечего, он будет биться до последнего
Экс-игрок "Томи" и сборной Словении Александр Радосавлевич высказал мнение о предстоящем матче "Марибора" со "Спартаком" в рамках 5-го тура Лиги чемпионов.
"К первому матчу с "Марибором" "Спартак" явно подошел в далеко не лучшей форме. Но даже по той игре было видно, что уровень "Спартака" существенно выше. Для словенцев само участие в Лиге чемпионов уже является успехом, и ту ничью с красно-белыми в первом круге они восприняли как победу.
Да, "Марибор" потерпел три болезненных поражения, но ему противостояли очень сильные клубы. И "Ливерпуль", и "Севилья" на голову сильнее нашей команды и по делу одержали победы. Однако уверен, что "Марибор" будет биться, пока имеется хотя бы малейший шанс на выход в Лигу Европы. Хоть такой сценарий и выглядит фантастически. Словенцы приедут в Москву раскрепощенными – терять им нечего", - приводят слова Радосавлевича "Известия".
"К первому матчу с "Марибором" "Спартак" явно подошел в далеко не лучшей форме. Но даже по той игре было видно, что уровень "Спартака" существенно выше. Для словенцев само участие в Лиге чемпионов уже является успехом, и ту ничью с красно-белыми в первом круге они восприняли как победу.
Да, "Марибор" потерпел три болезненных поражения, но ему противостояли очень сильные клубы. И "Ливерпуль", и "Севилья" на голову сильнее нашей команды и по делу одержали победы. Однако уверен, что "Марибор" будет биться, пока имеется хотя бы малейший шанс на выход в Лигу Европы. Хоть такой сценарий и выглядит фантастически. Словенцы приедут в Москву раскрепощенными – терять им нечего", - приводят слова Радосавлевича "Известия".
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