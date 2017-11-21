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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Глава профсоюза: нужно сесть и обсудить, в каких условиях играть можно, а в каких – нет
Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов высказался относительно ситуации с проведением матчей в Хабаровске при сильных морозах.
"Мы сегодня отправим письма в РФПЛ, Виталию Мутко – это касается не конкретно матча в Хабаровске, а в целом ситуации с тем, в каких условиях играют футболисты.
УЕФА установил, что можно играть до минус 15, а если температура ниже этой отметки – то уже по договоренности команд между собой. На наш взгляд, это слишком общие цифры. Европу эта проблема нечасто затрагивает, а для нас эта тема критична и важна.
Мы бы с удовольствием привлекли бы к этому процессу и Эдуарда Безуглова. Нужно сесть и обсудить, в каких условиях играть можно, а в каких – нет, чтобы каждый год не возвращаться к этому вопросу, эта тема поднимается постоянно – то для игры слишком жарко, то слишком холодно. Нужно обозначить четкие температурные и в целом климатические рамки.
Также хотелось бы, чтобы календарь чемпионата составлялся так, чтобы в холодное время года матчи не проводили там, где наибольшая вероятность сильного мороза", – передает слова Зотова ТАСС.
"Мы сегодня отправим письма в РФПЛ, Виталию Мутко – это касается не конкретно матча в Хабаровске, а в целом ситуации с тем, в каких условиях играют футболисты.
УЕФА установил, что можно играть до минус 15, а если температура ниже этой отметки – то уже по договоренности команд между собой. На наш взгляд, это слишком общие цифры. Европу эта проблема нечасто затрагивает, а для нас эта тема критична и важна.
Мы бы с удовольствием привлекли бы к этому процессу и Эдуарда Безуглова. Нужно сесть и обсудить, в каких условиях играть можно, а в каких – нет, чтобы каждый год не возвращаться к этому вопросу, эта тема поднимается постоянно – то для игры слишком жарко, то слишком холодно. Нужно обозначить четкие температурные и в целом климатические рамки.
Также хотелось бы, чтобы календарь чемпионата составлялся так, чтобы в холодное время года матчи не проводили там, где наибольшая вероятность сильного мороза", – передает слова Зотова ТАСС.
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