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Глава профсоюза: нужно сесть и обсудить, в каких условиях играть можно, а в каких – нет

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов высказался относительно ситуации с проведением матчей в Хабаровске при сильных морозах.

"Мы сегодня отправим письма в РФПЛ, Виталию Мутко – это касается не конкретно матча в Хабаровске, а в целом ситуации с тем, в каких условиях играют футболисты.

УЕФА установил, что можно играть до минус 15, а если температура ниже этой отметки – то уже по договоренности команд между собой. На наш взгляд, это слишком общие цифры. Европу эта проблема нечасто затрагивает, а для нас эта тема критична и важна.

Мы бы с удовольствием привлекли бы к этому процессу и Эдуарда Безуглова. Нужно сесть и обсудить, в каких условиях играть можно, а в каких – нет, чтобы каждый год не возвращаться к этому вопросу, эта тема поднимается постоянно – то для игры слишком жарко, то слишком холодно. Нужно обозначить четкие температурные и в целом климатические рамки.

Также хотелось бы, чтобы календарь чемпионата составлялся так, чтобы в холодное время года матчи не проводили там, где наибольшая вероятность сильного мороза", – передает слова Зотова ТАСС.
Сегодня, 14:08
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№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 14:37) #
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Болеет за:
«Спартак»
?..профсоюз...и кому он упирается?
Регистрация: 6.09.2013
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