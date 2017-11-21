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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Виктор Гончаренко: дома у ЦСКА недостаточный атакующий потенциал, будем что-то менять (видео)
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко принял участие в пресс-конференции, посвященной завтрашнему лигочемпионскому матчу красно-синих с "Бенфикой", передает корреспондент Rusfootball.info.
- Готов ли завтра сыграть Фернандес, сколько пропустит Березуцкий?
- Марио готов играть, Леха пропустит от 2 до 3 месяцев.
- Моуриньо назвал "Бенфику" самым сильным соперником в группе. Согласны ли вы с этим, и не удивляют ли вас плачевные результаты португальцев?
- Футбол не всегда логичен бывает. Безусловно, "Бенфика" по своему потенциалу, по составу, конечно, достаточно сильная команда. Может быть, на бумаге они и занимают второе место после "Манчестера". Но футбол тем и прекрасен, что предсказать что-то невозможно.
- "Бенфика" перешла со схемы 4-4-2 на 4-3-3. Может ли это сделать команду более сильной, как вы считаете?
- После разгрома в Базеле, действительно, "Бенфика" поменяла схему. Любое изменение должно быть направлено на атаку или на оборону. По новой схеме команда более надежно играет в обороне. Зависит от задач, которые ставит тренерский штаб. Все равно лицо лицо "Бенфики" сохраняется - это контроль мяча, игра в атаку. Это будет при любой схеме.
- Что будет главным, мотивация "Бенфики", которая еще ни одной победы не одержала, или желание ЦСКА победить дома, где ЦСКА еще не набрал ни одного очка?
- Градус матча будет высоким. Более точно можно будет рассуждать завтра на матче.
- ЦСКА не набрал ни одного очка на своем поле. Какие-то изменения будут сделаны?
- У нас вызывает озабоченность даже не то, что мы не набрали очков, а то, каким образом мы атакуем. У нас был недостаточный атакующий потенциал. Вот здесь нам изменения необходимо произвести. Многим нашим командам легче играть на выезде, потому что играют в закрытый футбол.
- Какие сильные стороны у "Бенфики", и какие футболисты выделяются?
- "Бенфика" много и часто играет в позиционном нападении с любым соперником. Джонас - разноплановый нападающий, нельзя предсказать, каким образом он будет атаковать. Он мне хорошо знаком еще со времен "Валенсии". Очень хорошо из глубины его поддерживает Пицци. Это два основных игрока. Луизао играет в защите не меньше наших "могикан". Можно еще Сальвио отметить, который недавно в Москве здесь играл.
- Готов ли завтра сыграть Фернандес, сколько пропустит Березуцкий?
- Марио готов играть, Леха пропустит от 2 до 3 месяцев.
- Моуриньо назвал "Бенфику" самым сильным соперником в группе. Согласны ли вы с этим, и не удивляют ли вас плачевные результаты португальцев?
- Футбол не всегда логичен бывает. Безусловно, "Бенфика" по своему потенциалу, по составу, конечно, достаточно сильная команда. Может быть, на бумаге они и занимают второе место после "Манчестера". Но футбол тем и прекрасен, что предсказать что-то невозможно.
- "Бенфика" перешла со схемы 4-4-2 на 4-3-3. Может ли это сделать команду более сильной, как вы считаете?
- После разгрома в Базеле, действительно, "Бенфика" поменяла схему. Любое изменение должно быть направлено на атаку или на оборону. По новой схеме команда более надежно играет в обороне. Зависит от задач, которые ставит тренерский штаб. Все равно лицо лицо "Бенфики" сохраняется - это контроль мяча, игра в атаку. Это будет при любой схеме.
- Что будет главным, мотивация "Бенфики", которая еще ни одной победы не одержала, или желание ЦСКА победить дома, где ЦСКА еще не набрал ни одного очка?
- Градус матча будет высоким. Более точно можно будет рассуждать завтра на матче.
- ЦСКА не набрал ни одного очка на своем поле. Какие-то изменения будут сделаны?
- У нас вызывает озабоченность даже не то, что мы не набрали очков, а то, каким образом мы атакуем. У нас был недостаточный атакующий потенциал. Вот здесь нам изменения необходимо произвести. Многим нашим командам легче играть на выезде, потому что играют в закрытый футбол.
- Какие сильные стороны у "Бенфики", и какие футболисты выделяются?
- "Бенфика" много и часто играет в позиционном нападении с любым соперником. Джонас - разноплановый нападающий, нельзя предсказать, каким образом он будет атаковать. Он мне хорошо знаком еще со времен "Валенсии". Очень хорошо из глубины его поддерживает Пицци. Это два основных игрока. Луизао играет в защите не меньше наших "могикан". Можно еще Сальвио отметить, который недавно в Москве здесь играл.
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