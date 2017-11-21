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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Вячеслав Кротов: было бы неплохо попасть в евкрокубки (1)
Вячеслав Малафеев может стать спортивным директором "Зенита"
Бывший вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев может вернуться в клуб, передает "СЭ".
Сообщается, что экс-футболисту предлагают должность в спортивном департаменте. Вполне вероятно, что он может занять оставшуюся вакантной после смерти Константина Сарсании должность спортивного директора.
Сообщается, что экс-футболисту предлагают должность в спортивном департаменте. Вполне вероятно, что он может занять оставшуюся вакантной после смерти Константина Сарсании должность спортивного директора.
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