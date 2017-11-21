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Вячеслав Малафеев может стать спортивным директором "Зенита"

Бывший вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев может вернуться в клуб, передает "СЭ".

Сообщается, что экс-футболисту предлагают должность в спортивном департаменте. Вполне вероятно, что он может занять оставшуюся вакантной после смерти Константина Сарсании должность спортивного директора.
Теги: Малафеев Зенит
Сегодня, 14:54
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