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Мануэл Фернандеш раскрыл "Бенфике" все секреты ЦСКА

Португальский полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш рассказал о сильных и слабых сторонах ЦСКА в преддверии матча Лиги чемпионов с "Бенфикой".

"ЦСКА - очень опытная команда. В Москве она создаст "Бенфике" больше проблем, чем в Лиссабоне. Самая сильная линия ЦСКА - полузащита, где выделяются Головин и Дзагоев. Они хорошо взаимодействуют с Витиньо на острие атаки.

У ЦСКА много опытных игроков, но они медленные, особенно при переключении между атакой и обороной. В Москве "Бенфика" может этим воспользоваться. ЦСКА постарается с первых минут доминировать и подолгу контролировать мяч. Эта игра будет сильно отличаться от лиссабонской в том плане, что у "Бенфики" будет больше возможностей для контратак, а не для позиционного нападения.

ЦСКА играет с тремя полузащитниками и двумя атакующими флангами, особенно правым. Расстановка 4-3-3 позволит "Бенфике" эффективнее контратаковать и использовать свободные зоны за спиной у латералей.

Первые 15-20 минут матча могут стать решающими. Думаю, ЦСКА начнёт мощно и постарается захватить преимущество, потому что играет дома. Если "Бенфика" проявит терпение и выстоит в первые минуты, то у неё будут голевые моменты и шансы увезти из Москвы победу.

Судя по тому, что я видел по телевизору, газон в хорошем состоянии. Что касается атмосферы, то в этом плане стадион "Бенфики" превосходит арену ЦСКА. В день матча будет очень холодно, минус пять-шесть градусов. С этим ничего не поделаешь. Но это лишь психологический эффект. Когда на поле много работы, этого холода ты не чувствуешь", - цитирует Фернандеша официальный сайт УЕФА.
Теги: Фернандеш ЦСКА
Сегодня, 14:59
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