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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Витиньо: вне сомнений, завтра мы выйдем с абсолютным желанием побеждать (видео)
Форвард ЦСКА бразилец Витиньо ответил на вопросы журналистов в рамках конференции, посвященной завтрашнему матчу ЦСКА в Лиге чемпионов против "Бенфики", передает корреспондент Rusfootball.info.
- Перед прошлым матчем Марио Фернандес говорил на пресс-конференции что Витиньо один из самых опасных футболистов ЦСКА. В связи с этим хотел бы узнать: будет ли сейчас играть для ЦСКА сложнее провести этот матч, и будет ли ЦСКА в предстоящей игре?
- Я благодарен Марио за такие лестные отзывы. Но хотел бы отметить что помимо меня в команде ещё есть отличные, сильные футболисты. И не только я выделяюсь – все мои партнеры очень серьёзного уровня.
По завтрашнему матчу скажу так: не думаю что нам будет проще чем в первой игре. Никакого фаворита в предстоящей игре нет. Мы просто сделаем что возможное чтобы максимально подготовиться к предстоящей игре, выйти на неё, и постараться показать нужный результат.
- У ЦСКА был непростой вылет в Хабаровск. Успели ли восстановиться после него?
- В подобном графике матчей мы живёт не один год. Мы полностью готовы к подобным перелётам. Я бы не сказал что этот перелёт скажется на завтрашнем матче. Мы давно работаем в подобном плотном графике, и уже успели восстановиться. Поэтому мы подходим в полной боевой готовности к предстоящей игре.
- В составе «Бенфики» есть много бразильских футболистов, среди которых обычно выделяется Оливейра Жонас. Это очень опасный нападающий. Как ты считаешь, за 7 месяцев до начала чемпионата Мира у него есть шансы попасть в национальную сборную и поехать на чемпионат Мира в 2018 году?
- В Бразилии очень много футболистов, что привлекаются к сборной. Мне сложно сказать: будет ли он играть в сборной или нет. Но могу сказать что он действительно выдающийся футболист. Он очень силён, всегда на виду, выделяется на фоне остальных. На мой взгляд у него хорошие шансы на попадание в сборную: тренер национальной команды следит за его выступлениями в Европе, где он показывает неплохие результаты. Сможет или нет пробиться в состав сборной – всё будет зависеть от него. Но конкуренция в сборной Бразилии, как и всегда – очень большая.
- ЦСКА еще не набрал ни одного очка в домашних матчах Лиги Чемпионов. Как считаешь, сумеет ли завтра ваша команда добыть очки в игре с «Бенфикой», которой также необходимо побеждать? Как оцениваете шансы?
- Вне сомнений то, что завтра мы выйдем с абсолютным желанием побеждать. Мы действительно пока-что не набрали ни одного очка в домашних играх Лиги Чемпионов, и завтра это будет основной задачей. Если мы сумеем добиться положительного результата, и наберём три очка – мы будем намного ближе к решению нашей задачи по выходу из групповой стадии в 1/8 финала Лиги Чемпионов.
- Кого из игроков вы могли бы выделить в составе «Бенфики»? Что вы думаете о том что «Бенфика» не сумела пока-что набрать ни одного очка, потерпев 4 поражения в Лиге Чемпионов? Команде наверняка придётся что-то делать в предстоящем матче, поскольку они находятся под очень серьёзным давлением, и получают много нелестных о себе отзывов.
- Что касается тех, кого я могу выделить: это в первую очередь Жонас. Он действительно является выдающимся футболистом. Он классный, мощный, опытный – он явно выделяется, и ему ни в коем случае нельзя давать свободное пространство. Мы должны его крепко опекать, чтобы он нас, ни дай Бог, не удивил.
Что касается того факта, что «Бенфика» ещё не набрала ни одного очка: это действительно может быть завтра проблемой. Они могут выйти на игру с огромным желанием, с огромным «аппетитом», и буквально на поле из кожи вон лезть – чтобы набрать очки и обрадовать своих болельщиков, а также хоть как-то попытаться уменьшить поток критики в свой адрес.
- Вы достаточно молодой игрок, вам всего-лишь 24 года. Получали ли вы какие предложения от ведущих клубов Португалии? Например «Бенфика», «Порту» или «Спортинг»? Высказывал ли кто-то интерес в вашем переходе?
- Спасибо вам за ваш отзыв обо мне. Я пока-что не думаю об этом. Но расцениваю этот вопрос как признание моей работы, и как то, что я двигаюсь в правильном направлении. Если ко мне появится интерес – мне будет это очень приятно. Пока-что подобных предложений не поступало. Если что-то придёт – мы сядем с семьей и руководством клуба и подумаем над этим. Но я благодарен за признание моей работы, мне это очень приятно.
- Во время перерыва на матчи сборной вы были в Португалии?
- Да, это так.
- Вы просматривали будущего соперника?
- (Смеётся) Нет. Я всего-лишь встретился со своими друзьями, которые живут в Португалии. И побыл в климате с более теплой, по сравнению с московской температурой. Чуть-чуть погрелся.
- Сейчас в Португалии всё ещё достаточно теплая температура. А командам предстоит играть в достаточно суровом, московском климате. Даст ли такая погода какое-то преимущество для ЦСКА?
- Конечно-же играть при суровой температуре, или же при хорошей погоде – это две разных крайности. Но могу сказать, что для нас, как для футболистов это не является первопричиной. Тот, кто действительно выходит на поле – это его жизнь, он ей дышит. И ему без разницы в каких условиях играть: будет это холод или жара. Ты просто выходишь играть ради игры. Ты не можешь для себя ставить таких ограничений, также как и никакие другие факторы не смогут отучить игрока играть. Поскольку он просто им живёт и дышит.
- Перед прошлым матчем Марио Фернандес говорил на пресс-конференции что Витиньо один из самых опасных футболистов ЦСКА. В связи с этим хотел бы узнать: будет ли сейчас играть для ЦСКА сложнее провести этот матч, и будет ли ЦСКА в предстоящей игре?
- Я благодарен Марио за такие лестные отзывы. Но хотел бы отметить что помимо меня в команде ещё есть отличные, сильные футболисты. И не только я выделяюсь – все мои партнеры очень серьёзного уровня.
По завтрашнему матчу скажу так: не думаю что нам будет проще чем в первой игре. Никакого фаворита в предстоящей игре нет. Мы просто сделаем что возможное чтобы максимально подготовиться к предстоящей игре, выйти на неё, и постараться показать нужный результат.
- У ЦСКА был непростой вылет в Хабаровск. Успели ли восстановиться после него?
- В подобном графике матчей мы живёт не один год. Мы полностью готовы к подобным перелётам. Я бы не сказал что этот перелёт скажется на завтрашнем матче. Мы давно работаем в подобном плотном графике, и уже успели восстановиться. Поэтому мы подходим в полной боевой готовности к предстоящей игре.
- В составе «Бенфики» есть много бразильских футболистов, среди которых обычно выделяется Оливейра Жонас. Это очень опасный нападающий. Как ты считаешь, за 7 месяцев до начала чемпионата Мира у него есть шансы попасть в национальную сборную и поехать на чемпионат Мира в 2018 году?
- В Бразилии очень много футболистов, что привлекаются к сборной. Мне сложно сказать: будет ли он играть в сборной или нет. Но могу сказать что он действительно выдающийся футболист. Он очень силён, всегда на виду, выделяется на фоне остальных. На мой взгляд у него хорошие шансы на попадание в сборную: тренер национальной команды следит за его выступлениями в Европе, где он показывает неплохие результаты. Сможет или нет пробиться в состав сборной – всё будет зависеть от него. Но конкуренция в сборной Бразилии, как и всегда – очень большая.
- ЦСКА еще не набрал ни одного очка в домашних матчах Лиги Чемпионов. Как считаешь, сумеет ли завтра ваша команда добыть очки в игре с «Бенфикой», которой также необходимо побеждать? Как оцениваете шансы?
- Вне сомнений то, что завтра мы выйдем с абсолютным желанием побеждать. Мы действительно пока-что не набрали ни одного очка в домашних играх Лиги Чемпионов, и завтра это будет основной задачей. Если мы сумеем добиться положительного результата, и наберём три очка – мы будем намного ближе к решению нашей задачи по выходу из групповой стадии в 1/8 финала Лиги Чемпионов.
- Кого из игроков вы могли бы выделить в составе «Бенфики»? Что вы думаете о том что «Бенфика» не сумела пока-что набрать ни одного очка, потерпев 4 поражения в Лиге Чемпионов? Команде наверняка придётся что-то делать в предстоящем матче, поскольку они находятся под очень серьёзным давлением, и получают много нелестных о себе отзывов.
- Что касается тех, кого я могу выделить: это в первую очередь Жонас. Он действительно является выдающимся футболистом. Он классный, мощный, опытный – он явно выделяется, и ему ни в коем случае нельзя давать свободное пространство. Мы должны его крепко опекать, чтобы он нас, ни дай Бог, не удивил.
Что касается того факта, что «Бенфика» ещё не набрала ни одного очка: это действительно может быть завтра проблемой. Они могут выйти на игру с огромным желанием, с огромным «аппетитом», и буквально на поле из кожи вон лезть – чтобы набрать очки и обрадовать своих болельщиков, а также хоть как-то попытаться уменьшить поток критики в свой адрес.
- Вы достаточно молодой игрок, вам всего-лишь 24 года. Получали ли вы какие предложения от ведущих клубов Португалии? Например «Бенфика», «Порту» или «Спортинг»? Высказывал ли кто-то интерес в вашем переходе?
- Спасибо вам за ваш отзыв обо мне. Я пока-что не думаю об этом. Но расцениваю этот вопрос как признание моей работы, и как то, что я двигаюсь в правильном направлении. Если ко мне появится интерес – мне будет это очень приятно. Пока-что подобных предложений не поступало. Если что-то придёт – мы сядем с семьей и руководством клуба и подумаем над этим. Но я благодарен за признание моей работы, мне это очень приятно.
- Во время перерыва на матчи сборной вы были в Португалии?
- Да, это так.
- Вы просматривали будущего соперника?
- (Смеётся) Нет. Я всего-лишь встретился со своими друзьями, которые живут в Португалии. И побыл в климате с более теплой, по сравнению с московской температурой. Чуть-чуть погрелся.
- Сейчас в Португалии всё ещё достаточно теплая температура. А командам предстоит играть в достаточно суровом, московском климате. Даст ли такая погода какое-то преимущество для ЦСКА?
- Конечно-же играть при суровой температуре, или же при хорошей погоде – это две разных крайности. Но могу сказать, что для нас, как для футболистов это не является первопричиной. Тот, кто действительно выходит на поле – это его жизнь, он ей дышит. И ему без разницы в каких условиях играть: будет это холод или жара. Ты просто выходишь играть ради игры. Ты не можешь для себя ставить таких ограничений, также как и никакие другие факторы не смогут отучить игрока играть. Поскольку он просто им живёт и дышит.
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