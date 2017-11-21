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ЦСКА продал все билеты на матч с "Бенфикой"

Как рассказали в пресс-службе ЦСКА, все билеты на матч Лиги чемпионов ЦСКА – "Бенфика" проданы. Для болельщиков, которые хотят попасть на матч остаются только VIP-ложи.

Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и "Бенфикой" состоится 22 ноября на стадионе "ВЭБ Арена". Начало - в 20:00 мск.

Чемпионат
Теги: ЦСКА
Сегодня, 15:37
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