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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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ЦСКА готовится к "Бенфике", Марио Фернандес занимается в общей группе
ЦСКА начал предматчевую тренировку в рамках подготовки к игре 5-го тура Лиге чемпионов с "Бенфикой", передает корреспондент Rusfootball.info.
Сообщается, что защитник красно-синих Марио Фернандес занимается в общей группе.
Сообщается, что защитник красно-синих Марио Фернандес занимается в общей группе.
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