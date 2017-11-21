Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют ЦСКА и "Бенфика" в Лиге Чемпионов
Показать все опросы

Новости партнеров

ЦСКА готовится к "Бенфике", Марио Фернандес занимается в общей группе

ЦСКА начал предматчевую тренировку в рамках подготовки к игре 5-го тура Лиге чемпионов с "Бенфикой", передает корреспондент Rusfootball.info.

Сообщается, что защитник красно-синих Марио Фернандес занимается в общей группе.
Теги: ЦСКА Rвидео
Сегодня, 15:41
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.