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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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На Украине могут отказаться от телетрансляций ЧМ-2018
Верховная Рада Украины может отказаться от телетрансляций чемпионата мира-2018 из России, передает ТАСС.
Сообщается, что несколько депутатов Рады внесли законопроект "О внесении изменений в закон "О телевидении и радиовещании".
Проектом документа предоставляется право "Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) не осуществлять трансляцию мероприятия, в том числе спортивного или развлекательного, проведение которого происходит на территории государства- агрессора и/или государства-оккупанта, если такая трансляция может содержать элементы пропаганды и нести угрозу информационной безопасности Украины".
Отмечается, что окончательное решение по показу таких событий будет принимать правление НОТУ в случае утверждения законопроекта.
Сообщается, что несколько депутатов Рады внесли законопроект "О внесении изменений в закон "О телевидении и радиовещании".
Проектом документа предоставляется право "Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) не осуществлять трансляцию мероприятия, в том числе спортивного или развлекательного, проведение которого происходит на территории государства- агрессора и/или государства-оккупанта, если такая трансляция может содержать элементы пропаганды и нести угрозу информационной безопасности Украины".
Отмечается, что окончательное решение по показу таких событий будет принимать правление НОТУ в случае утверждения законопроекта.
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