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На Украине могут отказаться от телетрансляций ЧМ-2018

Верховная Рада Украины может отказаться от телетрансляций чемпионата мира-2018 из России, передает ТАСС.

Сообщается, что несколько депутатов Рады внесли законопроект "О внесении изменений в закон "О телевидении и радиовещании".

Проектом документа предоставляется право "Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) не осуществлять трансляцию мероприятия, в том числе спортивного или развлекательного, проведение которого происходит на территории государства- агрессора и/или государства-оккупанта, если такая трансляция может содержать элементы пропаганды и нести угрозу информационной безопасности Украины".

Отмечается, что окончательное решение по показу таких событий будет принимать правление НОТУ в случае утверждения законопроекта.
Сегодня, 15:49
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№8 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 16:49) #
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online

Да, давайте, конечно, отморозьте себе уши в знак протеста. Может вас за это из ФИФА исключат баранов.
Денег скорее всего нема.))
Регистрация: 28.05.2014
№7 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 16:38) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: alexpyat
А может стоить спросить жителей - хотят они смотреть или нет? Или какая-то шайка дЭбилов решит вместо них, что им смотреть?

Вот там пока так, видимо.
Регистрация: 9.11.2010
№6 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 16:29) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
меня больше заботит отсутствие трансляций для племени Хуаорани в восточном Эквадоре, чем возможное отсутствие у этих дебилов...
Регистрация: 14.03.2010
№5 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 16:16) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
всегда спорт был вне политики, даже в древней греции на время олимпиада, войны прекращались...а сейчас барак творится.

Не хотите Россию показывать. ехать туда, показываете просто футбольное поле и болельщиков и комментируйте из студии, не показывайте накрайняк нашу сборную, но зачем лишать народу, большинство адекватного - праздника?!


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№4 Написал: Катрапс Россия (Сегодня, 16:12) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Оспади, какие идиoты.... ЧМ по футболу ни с какой олимпиадой не сравнится, это же спортивное событие №1 в мире. Ёжики кололись, плакали, но продолжали жрать кактус...
Регистрация: 27.04.2009
№3 Написал: FCSM78 Khimki (Сегодня, 16:11) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Бедные болельщики футбола на Украине..)))) маразм продолжат крепчать...))))
Регистрация: 23.01.2012
№2 Написал: bugimen (Сегодня, 16:02) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
да и хрен с ними...
Регистрация: 28.01.2010
№1 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 16:01) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
А может стоить спросить жителей - хотят они смотреть или нет? Или какая-то шайка дЭбилов решит вместо них, что им смотреть?
Регистрация: 23.03.2016
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