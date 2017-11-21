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Анатолий Бышовец: у "Спартака" будет хорошая мотивация обыграть "Марибор"

Бывший главный тренер сборных СССР и России Анатолий Бышовец считает, что перед "Спартаком" стоит сложная задача выйти из группы в Лиге чемпионов, есть все основания надеяться на победу футболистов "красно-белых" в матче против "Марибора".

"Одержать победу над "Марибором" несколько легче, чем решить главную задачу - пройти дальше в Лиге чемпионов. Есть все основания надеяться, что "Спартак" сегодня добьется победы. Спартаковцы в большинстве матчей демонстрируют определенную цельность в игре.

Задачи перед командой стоят сложные, но они хорошо мотивируют футболистов. Я надеюсь, что "Спартак" сегодня выиграет. Есть все основания отдать предпочтение спартаковцам, и этого предпочтения вполне достаточно для победы.

В матче чемпионата России с "Краснодаром" (4:1) команда в оптимальном составе сыграла так, что напомнила мне прошлогодний чемпионский "Спартак". Играла сбалансированно, но с акцентом на атаку. И взаимодействие футболистов в линии нападения было ментальным и органичным.

Потеря Глушакова может сказаться, но вовремя восстановился (Роман) Зобнин и достаточно успешно вошел в игру. Если будут потери, то можно сыграть в два нападающих. Очевидно, что команду могут повести за собой (Квинси) Промес и Зе Луиш за счет нацеленности на атаку и индивидуальных качеств. Промес действует ярко, а Зе Луиш может и оказать давление на оборону, и проявить бомбардирское мастерство.

Единственное, что может смущать - у "Марибора" хорошо поставлена игра на контратаках, которую нельзя недооценивать. Поэтому в обороне спартаковцам надо действовать очень надежно", - передает слова эксперта "Р-Спорт".
Теги: Бышовец Спартак
Сегодня, 15:55
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№1 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 16:03) #
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Болеет за:
«Спартак»
Маленький Спартак над словенцами жестко надругался, осталось старшим не подкачать
Регистрация: 2.02.2012
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