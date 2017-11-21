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"Спартак" разгромил "Марибор" в Юношеской лиге УЕФА

"Спартака" обыграл "Марибор" в Юношеской лиге УЕФА. Подопечные Алексея Лунина были на голову сильнее соперника и добились крупной победы – 5:0.

Юношеская лига УЕФА

5 тур

"Спартак М U19" - "Марибор U19"

Голы: Калачевский, 32, 38, Руденко, 48, Мазуров, 72, Руденко, 77

"Спартак М U19": Максименко, Рассказов, Воропаев, Калачевский, Миронов, Актисов, Прошляков, Бакаев (Мазуров, 61), Володкин (Орехов, 75), Игнатов (Пацев, 80), Руденко

"Марибор U19": Цайнко, Ходжич, Страх, Жгайнер, Пиртовшек, Грайфонер, Огринец, Верховчак (Мутавчич, 61), Жугель (Морец, 75), Штусей, Куковец (Хорват, 83)

Предупреждения: Верховчак, 54, Бакаев, 54, Ходжич, 57, Пиртовшек, 64
Теги: Спартак Марибор
Сегодня, 16:13
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2
(2)
№2 Написал: NAG25 Сосновый Бор (Сегодня, 16:27) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
"Спартака" обыграл "Марибор" в Юношеской лиге УЕФА – 0:1.
WTF???
Регистрация: 24.10.2007
№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 16:15) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Молодцы! Вечером повторить бы


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
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