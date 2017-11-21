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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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09:43
РФПЛ следит за погодой в Хабаровске (2)
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"Спартак" разгромил "Марибор" в Юношеской лиге УЕФА
"Спартака" обыграл "Марибор" в Юношеской лиге УЕФА. Подопечные Алексея Лунина были на голову сильнее соперника и добились крупной победы – 5:0.
Юношеская лига УЕФА
5 тур
"Спартак М U19" - "Марибор U19"
Голы: Калачевский, 32, 38, Руденко, 48, Мазуров, 72, Руденко, 77
"Спартак М U19": Максименко, Рассказов, Воропаев, Калачевский, Миронов, Актисов, Прошляков, Бакаев (Мазуров, 61), Володкин (Орехов, 75), Игнатов (Пацев, 80), Руденко
"Марибор U19": Цайнко, Ходжич, Страх, Жгайнер, Пиртовшек, Грайфонер, Огринец, Верховчак (Мутавчич, 61), Жугель (Морец, 75), Штусей, Куковец (Хорват, 83)
Предупреждения: Верховчак, 54, Бакаев, 54, Ходжич, 57, Пиртовшек, 64
Юношеская лига УЕФА
5 тур
"Спартак М U19" - "Марибор U19"
Голы: Калачевский, 32, 38, Руденко, 48, Мазуров, 72, Руденко, 77
"Спартак М U19": Максименко, Рассказов, Воропаев, Калачевский, Миронов, Актисов, Прошляков, Бакаев (Мазуров, 61), Володкин (Орехов, 75), Игнатов (Пацев, 80), Руденко
"Марибор U19": Цайнко, Ходжич, Страх, Жгайнер, Пиртовшек, Грайфонер, Огринец, Верховчак (Мутавчич, 61), Жугель (Морец, 75), Штусей, Куковец (Хорват, 83)
Предупреждения: Верховчак, 54, Бакаев, 54, Ходжич, 57, Пиртовшек, 64
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