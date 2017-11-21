"Спартак" разгромил "Марибор" в Юношеской лиге УЕФА

"Спартака" обыграл "Марибор" в Юношеской лиге УЕФА. Подопечные Алексея Лунина были на голову сильнее соперника и добились крупной победы – 5:0.Юношеская лига УЕФА5 тур: Калачевский, 32, 38, Руденко, 48, Мазуров, 72, Руденко, 77"Спартак М U19": Максименко, Рассказов, Воропаев, Калачевский, Миронов, Актисов, Прошляков, Бакаев (Мазуров, 61), Володкин (Орехов, 75), Игнатов (Пацев, 80), Руденко"Марибор U19": Цайнко, Ходжич, Страх, Жгайнер, Пиртовшек, Грайфонер, Огринец, Верховчак (Мутавчич, 61), Жугель (Морец, 75), Штусей, Куковец (Хорват, 83)Предупреждения: Верховчак, 54, Бакаев, 54, Ходжич, 57, Пиртовшек, 64