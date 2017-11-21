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Главный тренер "Удинезе" Луиджи Дельнери уволен со своего поста

Главный тренер "Удинезе" Луиджи Дельнери покинул занимаемую должность, сообщает пресс-служба клуба.

Руководство решило расстаться со специалистом после домашнего поражения от "Кальяр"и (0:1) в 13-м туре чемпионата Италии.

После 13 туров "Удинезе" занимает 14-е место в таблице.
Теги: Удинезе
Сегодня, 17:13
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