Главный тренер "Удинезе" Луиджи Дельнери уволен со своего поста

Главный тренер "Удинезе" Луиджи Дельнери покинул занимаемую должность, сообщает пресс-служба клуба.Руководство решило расстаться со специалистом после домашнего поражения от "Кальяр"и (0:1) в 13-м туре чемпионата Италии.После 13 туров "Удинезе" занимает 14-е место в таблице.