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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Денис Глушаков и Александр Самедов - в запасе "Спартака" на игру с "Марибором"
Стал известен стартовый состав "Спартака" на предстоящий матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Марибором".
"Спартак": Селихов, Комбаров, Кутепов, Таски, Петкович, Пашалич, Фернандо, Попов, Промес, Адриано, Зе Луиш.
Запасные: Ребров, Боккетти, Глушаков, Самедов, Зобнин, Мельгарехо, Роша.
"Марибор": Ханданович, Милец, Вилер, Шулер, Биллонг, Врховец, Пихлер, Кабаа, Байде, Таварес, Бохар.
"Спартак": Селихов, Комбаров, Кутепов, Таски, Петкович, Пашалич, Фернандо, Попов, Промес, Адриано, Зе Луиш.
Запасные: Ребров, Боккетти, Глушаков, Самедов, Зобнин, Мельгарехо, Роша.
"Марибор": Ханданович, Милец, Вилер, Шулер, Биллонг, Врховец, Пихлер, Кабаа, Байде, Таварес, Бохар.
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