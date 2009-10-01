Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют ЦСКА и "Бенфика" в Лиге Чемпионов
Показать все опросы

Новости партнеров

Денис Глушаков и Александр Самедов - в запасе "Спартака" на игру с "Марибором"

Стал известен стартовый состав "Спартака" на предстоящий матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Марибором".

"Спартак": Селихов, Комбаров, Кутепов, Таски, Петкович, Пашалич, Фернандо, Попов, Промес, Адриано, Зе Луиш.

Запасные: Ребров, Боккетти, Глушаков, Самедов, Зобнин, Мельгарехо, Роша.

"Марибор": Ханданович, Милец, Вилер, Шулер, Биллонг, Врховец, Пихлер, Кабаа, Байде, Таварес, Бохар.
Теги: Спартак Марибор
Сегодня, 18:58
Напечатать
20
(2)
№20 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:47) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Поглядим и обсудим на ветке трансляции.

Обсудим, обсудим..., как не обсудить.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№19 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:45) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: SPV
Не забывай что Спартак играл в субботу очень не простой выездной матч , думаю он просто выпустил самых свеженьких и здоровых

Поглядим и обсудим на ветке трансляции. В запасе только трое.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№18 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 19:42) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
По ходу игры МаКар свою ошибку поймёт и придётся трёх иностранцев заменить на россиян. Уверен в этом

Не забывай что Спартак играл в субботу очень не простой выездной матч , думаю он просто выпустил самых свеженьких и здоровых
Регистрация: 2.02.2012
№17 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 19:31) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Петкович и Пашалич, пока очень слабо да и связка Кутепов-Комбаров бомба
Регистрация: 30.08.2009
№16 Написал: liasport433 (Сегодня, 19:29) #
  • +4
  •  (8)
online

мдаааа походу проебем =)

Цитата: tfu
8 иностранцев.. А нам ещё что-то говорят по этому поводу


Глушаков, Зобнин, Самедов,Ещенко, Джикии, это те кто бы играл если бы не обстаятельства, игроки основы, а у вас? это те кто не играет .

прибавь,кутепова,селихова, 4 легионера бы играло всего!!! вам и не снилось от таком, скупаете весь шлак аргентинский!
Регистрация: 19.06.2017
№15 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 19:23) #
  • +8
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
А где российский клуб?

Если бы не травмы Глушакова, Зобнина, Самедова,Ещенко и дисква Джикии очень даже российский получается.
Регистрация: 2.02.2012
№14 Написал: spiri (Сегодня, 19:22) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Ну,удачи!! wink


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№13 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 19:19) #
  • +2
  •  (6)

Цитата: tfu
8 иностранцев.. А нам ещё что-то говорят по этому поводу

Было бы странно, если бы еще нам ваш генеральный спонсор претензии предъявлял)
Регистрация: 21.12.2016
№12 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 19:17) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
LEGOLAS-22,
забыл....


--------------------
У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
№11 Написал: LEGOLAS-22 Красногорск (Сегодня, 19:16) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: VS1976
Что с Джикия? Зачем опять Кутепов и Петкович??? Не понимаю я нашего рулевого...

Нормально ты за Спартак болеешь...
у него перебор карточек.
Регистрация: 3.09.2007
№10 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 19:15) #
  • -9
  •  (13)
online
Болеет за:
ЦСКА
А где российский клуб?


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№9 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 19:15) #
  • -8
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Что с Джикия? Зачем опять Кутепов и Петкович??? Не понимаю я нашего рулевого...


--------------------
У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
№8 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 19:12) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
4-3-3 играем

Цитата: SPV
У нас Адриано зато за 3 ляма

бесплатно, бесплатно... или 1 лям... ну что то вроде оланарки цкговской, эффективность другая просто


--------------------
1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:11) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Сибирь»
По ходу игры МаКар свою ошибку поймёт и придётся трёх иностранцев заменить на россиян. Уверен в этом.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№6 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 19:08) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: CSKA-180505
Купили педро за 13 лямов с дуру и тот лавку полирует...



У нас Адриано зато за 3 ляма кладет исправно когда надо, а сколько Промес уже накидал за три года ,вашей всей команде и не снилось smile
Регистрация: 2.02.2012
№5 Написал: VeNdA Республика Венда (Сегодня, 19:05) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Опять Пашалич... Аукнется Каррере такой выбор...
Регистрация: 14.03.2009
№4 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 19:03) #
  • +4
  •  (10)

tfu,
8 иностранцев ,это когда не все русские в форме на 100%. поэтому не надо путать!
Регистрация: 27.07.2016
№3 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 19:03) #
  • -10
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tfu
8 иностранцев.. А нам ещё что-то говорят по этому поводу

Дык ссыкотно Великий клупп хочет играть в ЛЧ
Регистрация: 17.05.2015
№2 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 19:02) #
  • -5
  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
Купили педро за 13 лямов с дуру и тот лавку полирует... laughing
Регистрация: 24.10.2007
№1 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 19:01) #
  • -9
  •  (17)
online
Болеет за:
«Зенит»
8 иностранцев.. А нам ещё что-то говорят по этому поводу


--------------------
КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.