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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Массимо Каррера: самое главное - чтобы игроки выложились и мы победили
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире телеканала "Матч ТВ" поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов с "Марибором".
"У нас было мало времени, чтобы подготовиться к этому матчу, мы произвели некие изменения в составе, но готовы сегодня встретить "Марибор". Проблема ли, что в основе нет Джикии, Ещенко и Глушакова? Для "Спартака" это не проблема: есть другие игроки, которые их заменят. На поле всегда играют 11 футболистов.
Для нас самое главное - чтобы игроки выложились и мы победили. Не думаю, что холод станет осложняющим фактором. Мы привыкли к здешней зиме", - сказал Каррера.
"У нас было мало времени, чтобы подготовиться к этому матчу, мы произвели некие изменения в составе, но готовы сегодня встретить "Марибор". Проблема ли, что в основе нет Джикии, Ещенко и Глушакова? Для "Спартака" это не проблема: есть другие игроки, которые их заменят. На поле всегда играют 11 футболистов.
Для нас самое главное - чтобы игроки выложились и мы победили. Не думаю, что холод станет осложняющим фактором. Мы привыкли к здешней зиме", - сказал Каррера.
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