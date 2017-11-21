Массимо Каррера: самое главное - чтобы игроки выложились и мы победили

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире телеканала "Матч ТВ" поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов с "Марибором"."У нас было мало времени, чтобы подготовиться к этому матчу, мы произвели некие изменения в составе, но готовы сегодня встретить "Марибор". Проблема ли, что в основе нет Джикии, Ещенко и Глушакова? Для "Спартака" это не проблема: есть другие игроки, которые их заменят. На поле всегда играют 11 футболистов.Для нас самое главное - чтобы игроки выложились и мы победили. Не думаю, что холод станет осложняющим фактором. Мы привыкли к здешней зиме", - сказал Каррера.