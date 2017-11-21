Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют ЦСКА и "Бенфика" в Лиге Чемпионов
Показать все опросы

Новости партнеров

Массимо Каррера: самое главное - чтобы игроки выложились и мы победили

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире телеканала "Матч ТВ" поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов с "Марибором".

"У нас было мало времени, чтобы подготовиться к этому матчу, мы произвели некие изменения в составе, но готовы сегодня встретить "Марибор". Проблема ли, что в основе нет Джикии, Ещенко и Глушакова? Для "Спартака" это не проблема: есть другие игроки, которые их заменят. На поле всегда играют 11 футболистов.

Для нас самое главное - чтобы игроки выложились и мы победили. Не думаю, что холод станет осложняющим фактором. Мы привыкли к здешней зиме", - сказал Каррера.
Теги: Каррера Спартак Марибор
Сегодня, 19:25
Напечатать
6
(2)
№6 Написал: yuri спб (Сегодня, 19:54) #
  • -1
  •  (3)
online

нЕгры не камьльфо
Свастика


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№5 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 19:49) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Натянуть гандонов .Наша задача. Давай Марибор не подведи

Кот, а ты злобный неадекват. Я так полагаю, бакланов извести не удалось. Крепись...


--------------------
achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017
№4 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 19:46) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Натянуть гандонов .Наша задача. Давай Марибор не подведи.

марибор с вами не играет йоба.марибор еще нужно заслужить blush


--------------------
fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012
№3 Написал: miktar (Сегодня, 19:41) #
  • -5
  •  (5)
online

Что выложили то? Кака всегда?


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
Регистрация: 11.11.2007
№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 19:40) #
  • -3
  •  (7)
online

Натянуть гандонов .Наша задача. Давай Марибор не подведи.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№1 Написал: Rasmuz (Сегодня, 19:29) #
  • 0
  •  (4)

Сегодня максимо нужно, Массимо.
Регистрация: 29.08.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.