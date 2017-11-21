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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Любомир Фейса: постараемся обыграть ЦСКА даже при холодной погоде
Полузащитник "Бенфики" Любомир Фейса поделился ожиданиями от предстоящего матча с московским ЦСКА в рамках группового этапа Лиги Чемпионов:
- Это очень важный для нашей команды. Мы постараемся победить и показать хороший футбол.
- Насколько дискомфортна для вас московская погода и может ли это стать фактором в пользу ЦСКА?
– Согласен, в Москве холодновато. Но мы профессионалы и обязаны адаптироваться к любой погоде.
– Как вы себя чувствуете после травмы? И как вам новая тактика команды?
– Я готов на 100 процентов физически, все в порядке. Насчет тактики, мы не испытываем проблем,когда перестраиваемся с 4-4-2 на 4-3-3.
– Испытываете давление в связи с тем, что не смогли набрать очков в текущем розыгрыше Лиги чемпионов?
- Давления "Бенфика" не испытывает. Мы все знаем, что нам необходимо выигрывать, мы постараемся выполнить это в двух последних матчах.
Rusfootball.info
- Это очень важный для нашей команды. Мы постараемся победить и показать хороший футбол.
- Насколько дискомфортна для вас московская погода и может ли это стать фактором в пользу ЦСКА?
– Согласен, в Москве холодновато. Но мы профессионалы и обязаны адаптироваться к любой погоде.
– Как вы себя чувствуете после травмы? И как вам новая тактика команды?
– Я готов на 100 процентов физически, все в порядке. Насчет тактики, мы не испытываем проблем,когда перестраиваемся с 4-4-2 на 4-3-3.
– Испытываете давление в связи с тем, что не смогли набрать очков в текущем розыгрыше Лиги чемпионов?
- Давления "Бенфика" не испытывает. Мы все знаем, что нам необходимо выигрывать, мы постараемся выполнить это в двух последних матчах.
Rusfootball.info
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