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Как сыграют ЦСКА и "Бенфика" в Лиге Чемпионов
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Любомир Фейса: постараемся обыграть ЦСКА даже при холодной погоде

Полузащитник "Бенфики" Любомир Фейса поделился ожиданиями от предстоящего матча с московским ЦСКА в рамках группового этапа Лиги Чемпионов:

- Это очень важный для нашей команды. Мы постараемся победить и показать хороший футбол.

- Насколько дискомфортна для вас московская погода и может ли это стать фактором в пользу ЦСКА?

– Согласен, в Москве холодновато. Но мы профессионалы и обязаны адаптироваться к любой погоде.

– Как вы себя чувствуете после травмы? И как вам новая тактика команды?

– Я готов на 100 процентов физически, все в порядке. Насчет тактики, мы не испытываем проблем,когда перестраиваемся с 4-4-2 на 4-3-3.

– Испытываете давление в связи с тем, что не смогли набрать очков в текущем розыгрыше Лиги чемпионов?

- Давления "Бенфика" не испытывает. Мы все знаем, что нам необходимо выигрывать, мы постараемся выполнить это в двух последних матчах.

Rusfootball.info
Теги: Бенфика ЦСКА
Сегодня, 20:11
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