Сборная Германии разместится в Сочи или Раменском во время ЧМ-2018

Сборная Германии во время чемпионата мира 2018 года разместится на тренировочной базе в Сочи или подмосковном Раменском, сообщает Sueddeutsche Zeitung.Главный тренер немецкой команды Йоахим Лёв примет окончательное решение о выборе базы сборной после 1 декабря 2017 года, когда пройдет жеребьевка финальной части чемпионата мира.