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Сборная Германии разместится в Сочи или Раменском во время ЧМ-2018

Сборная Германии во время чемпионата мира 2018 года разместится на тренировочной базе в Сочи или подмосковном Раменском, сообщает Sueddeutsche Zeitung.

Главный тренер немецкой команды Йоахим Лёв примет окончательное решение о выборе базы сборной после 1 декабря 2017 года, когда пройдет жеребьевка финальной части чемпионата мира.
Сегодня, 20:21
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