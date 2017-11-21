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"Спартак" вышел в плей-офф Юношеской лиги УЕФА

"Спартак" пробился в плей-офф Юношеской лиги УЕФА благодаря победе "Ливерпуля" над "Севильей" - 4:0.

Красно-белые, победившие сегодня "Марибор" 5:0, опережают "Севилью" на 3 очка за тур до конца группового турнира. В случае равенства очков "Спартак" окажется выше благодаря преимуществу выездных голов в личных встречах (1:1 дома, 3:3 в гостях).
Сегодня, 20:35
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№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 20:57) #
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молодцы!!!!!!!!!!!
Регистрация: 27.07.2016
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