"Спартак" вышел в плей-офф Юношеской лиги УЕФА

"Спартак" пробился в плей-офф Юношеской лиги УЕФА благодаря победе "Ливерпуля" над "Севильей" - 4:0.Красно-белые, победившие сегодня "Марибор" 5:0, опережают "Севилью" на 3 очка за тур до конца группового турнира. В случае равенства очков "Спартак" окажется выше благодаря преимуществу выездных голов в личных встречах (1:1 дома, 3:3 в гостях).