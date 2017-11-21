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Руй Витория: постараемся победить такую сильную команду, как ЦСКА

Руй Витория: постараемся победить такую сильную команду, как ЦСКАГлавный тренер "Бенфики" Руи Витория поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура Лиги Чемпионов со столичным ЦСКА.

- Как оцените шансы "Бенфики" на продолжение борьбы в группе?

- Ближайший - решающий. У нас еще остаются шансы продолжить борьбу, попробуем воспользоваться шансами. Теоретически мы можем набрать шесть очков. ЦСКА - сильная команда, но мы постараемся обыграть ее.

- Какую схему в матче с ЦСКА предпочтете - 4-4-2 или 4-3-3?

- Нам случалось играть хорошо как по одной схеме, так же и по второй . Как сказал наш игрок Фейса, футболисты привыкли меняться . ЦСКА силен, качественно использует стандартные положения. Постараемся контролировать мяч.

- На тренировке у игроков было приподнятое настроение, хотя завтра команде предстоит матч жизни и смерти. Была специальная установка?

- Отличный вопрос. В жизни бывают и хорошие и негативные моменты. "Бенфика" - сплоченный коллектив. Мы всегда стараемся работать в хорошем настроении, только так возможно добиться результата. И это касается не только матча с ЦСКА, но и любых других игр.

- Варела не играл два месяца, а у запасного голкипера не хватает опыта. Не опасаетесь за вратарскую позицию?

- Все наша работа выстроена так, чтобы любой футболист был готов выйти на поле. Не вижу смысла волноваться. У нас есть два качественных голкипера. Психологически они готовы на все 100 процентов.

Rusfootball.info
Сегодня, 20:46
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