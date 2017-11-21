Эвре Ренар продлил контракт со сборной Марокко

Федерация футбола Марокко продлила контракт с главным тренером национальной команды Эрве Ренаром до 2022 года, сообщает L'Equipe.49-летний француз возглавил сборную Марокко в феврале 2016 года. Команде после этого впервые за 20 лет удалось выйти в финальную стадию чемпионата мира в России.