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"Спартак" упустил победу над "Марибором", но обеспечил себе еврокубковую весну

В матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Спартак" не смог до конца удержать победу над "Марибором".

Красно-белые обеспечили себе минимум третье место в турнирной таблице группы E, которое гарантирует участие в плей-офф Лиги Европы.

Лига чемпионов

5 тур

Матч 1 - 1:1

"Спартак" - "Марибор" 1:1

Гол: Зе Луиш, 83 - Мешанович, 90

"Спартак": Селихов, Петкович (Зобнин, 74), Таски, Кутепов, Дмитрий Комбаров, Фернандо, Попов (Мельгарехо, 64), Пашалич (Глушаков, 54), Промес, Адриано, Луиш

"Марибор": Ханданович, Милец, Вилер, Шулер, Биллонг, Врховец (Вршич, 46), Пихлер, Кабаа, Байде (Хотич, 70), Таварес, Бохар (Мешанович, 83)

Предупреждения: Врховец, 25, Попов, 50, Адриано, 53, Кутепов, 63
Сегодня, 21:51
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№61 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 21:58) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Gerolsteiner 1001
в состоянии грогги ... надо время , как Мостовой сказал , чтобы осмыслить ...

Да чего тут осмысливать? Это уже можно назвать ,,синдромом Спартака''.Одни и те же грабли в который раз....
Регистрация: 27.07.2013
№60 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 21:58) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sanyapytilin
Не, ну это даже не знаю как назвать...
Обосрались не то слово...

Да тут не знаешь, чего и думать, пля...
Регистрация: 9.11.2010
№59 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 21:58) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Не смотрел во что там играл Краснодар, но Спартак по факту - говно! Марибор три паса без обреза подал и умудрился забить.....это позор!
Регистрация: 24.04.2009
№58 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:58) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: VadK
По-большому счету ничего не изменилось - нужно выигрывать Ливер в гостях... Трудно, но чем черт не шутит


И для чего обыгрывать Ливер?
Для каких турнирных задач?


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№57 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:58) #
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В очередной раз, причём не в третий и даже не в четвёртый..
Справедливо, нечего ссать в конце игры у своих ворот..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№56 Написал: акула (Сегодня, 21:58) #
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глядя на сегодняшнюю игру меня терзали мутные сомнения, а не сдал ли Шалимов мясным игру.

за всю игру спам нанес 2 удара в створ ворот.
Регистрация: 3.11.2017
№55 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 21:58) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
гол с фланга джикии...первый не прошел момент второй все же закатили
Регистрация: 18.07.2011
№54 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 21:57) #
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online

Испугались. Бывает. Кто в жизни не пугался. sunglasses
Регистрация: 6.10.2009
№53 Написал: Троян СМ (Сегодня, 21:57) #
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online
Болеет за:
«Барселона»
Это вырезано-->вырезаноло Шмурнов доорался.
Регистрация: 16.02.2013
№52 Написал: Фонтанка Питер (Сегодня, 21:57) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vermis_64
Стабильность - признак класса.

Опередил!!!!!!!!


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- Я начинаю задаваться вопросами: " - Почему к нам , не едут "Битлз"? " ( The Simpsons)
Регистрация: 3.07.2010
№51 Написал: Antarsys (Сегодня, 21:57) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ща отхвачу минусов, но слава Богу, что ничья. Мало ли, попали бы на второе место. В ЛЧ без вариантов ВООБЩЕ играть в плей-офф. А в УЕФА можно и за кубок побороться. В теории. Если эти головоногие играть начнут, само собой.
Регистрация: 21.08.2017
№50 Написал: pasha Киров (Сегодня, 21:57) #
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Цитата: VadK
По-большому счету ничего не изменилось - нужно выигрывать Ливер в гостях... Трудно, но чем черт не шутит

Ну в свете этого матча шансы велики....


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И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№49 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 21:57) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Я понимаю в первом матче 1-1, марибор давил, вы никакие... Можно было выводы сделать.. А тут опять тоже самое..


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№48 Написал: vanapupkin Россия (Сегодня, 21:57) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Проблема в том что Спартак толком не может забивать голы клубам которые садятся в оборону ,хорошая игра у них получается с командами которые идут в атаку а на контратаках Спартак их ловит.Вообщем обидно что не дотерпели но даже если бы выйграли в любом случае попали бы в Лигу европы
Регистрация: 6.05.2016
№47 Написал: Шмайхель (Сегодня, 21:57) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Для нас немногое поменялось. Как надо было выигрывать в Ливерпуле ,так и сейчас надо. Жаль ,что зависимость от других команд появилась.Теперь нам нужно ,чтобы Севилья ,с учётом того ,что она играет последний матч с Марибором и очки скорее всего не потеряет ,сыграла сегодня в ничью..,минимум ,а лучше бы победила.


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От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№46 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 21:57) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Единственный кто бился от начала и до конца - это Промес(еще Глушак когда вышел), остальные не добегали, стоя смотрели футбол временами. Мне кажется не все поняли, что сегодня произошло. Спартак с очень большой долей вероятности потерял Промеса - все, он перерос команду давно, но чтоб он еще и один рояль таскал - это перебор... Эпический обсер, жаль безумно, но да - это Спартак. Узнаю дядю Колю.
Регистрация: 12.06.2016
№45 Написал: DMS Советский союз (Сегодня, 21:56) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ахахахаха! Нах им эти говночашки... В ЛЕ сраптак тоже отымеют во все пихательные.
Регистрация: 16.07.2016
№44 Написал: Gerolsteiner 1001 Gеrmany (Сегодня, 21:56) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
в состоянии грогги ... надо время , как Мостовой сказал , чтобы осмыслить ...
Регистрация: 18.06.2015
№43 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 21:56) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Это вообще чего было, кто мне скажет? Чего на поле делали игроки Спартака? Зачем до матча расписывали, что победа в кармане?
Регистрация: 9.11.2010
№42 Написал: Beer-man Калининградская область (Сегодня, 21:56) #
  • +4
  •  (6)
online

Стыдоба.
А я переживал это позорище.
Дурака закатили и встали.
Никаких нервов не хватит. И как болелы Спартака дольше 40 живут с такой игрой?


--------------------
Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016
№41 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 21:56) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Справедливости ради шансов против Ливера не было, только чудо, ну а так сняли напряжение, но за защиту Массимо пока твердая двойка с учётом его специализации
Регистрация: 30.08.2009
№40 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 21:56) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ха-Ха!!!!!!!!! ЗАТО НА КАЖДОМ УГЛУ ВЕРЕЩАТ КАКИЕ ОНИ ВЕЛИКИЕ.
Регистрация: 17.09.2017
№39 Написал: Antip7 (Сегодня, 21:56) #
  • +2
  •  (6)

Цитата: bomjik
Если честно, обидно за Спартак
Таких мариборов об колено пачками ломать надо бы...
Явно не свезло


Каррера начудил. Зачем с МАРИБОРОМ ОБОРОНЯТЬСЯ sweat_smile sweat_smile sweat_smile полез?
Регистрация: 29.08.2016
№38 Написал: VadK Красноярск (Сегодня, 21:56) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
По-большому счету ничего не изменилось - нужно выигрывать Ливер в гостях... Трудно, но чем черт не шутит
Регистрация: 25.04.2008
№37 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 21:56) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Выход в плейоф был просран в матче в словении. Этот матч ничегт по сути не решал. Но все равно крайне обидный гол.


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№36 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 21:55) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
очередной раз подтверждение тому, что играли равные команды.
smirk
с выходом в ЛЕ


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№35 Написал: Scooter МОСКВА (Сегодня, 21:55) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
......обыграть севилью 5-1 и сыграть с мариборм в ничью,что марибор сильнее севильи????????
Регистрация: 22.02.2013
№34 Написал: Батька (Сегодня, 21:55) #
  • 0
  •  (6)
online

Зобнин конечно олень....что с Краснодаром упустил что сейчас ....рано его ещё выпускать ...
Регистрация: 9.09.2016
№33 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:55) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: kobr
После договорняков всегда тяжело следующие матчи играть, даже с явно более слабой команды. И защитники вдруг в подкатах стелятся, и зоны свободные для негров никто не оставляет – беги, пасуй – не хочу…

У Галицкого скидка на бензик. Постоянно ноги раздвигают перед спартаком. Систематически


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№32 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 21:55) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
В жопу себе эту весну засуньте, кретины. Это говно нормальные команды в гостях по 7:0 сношают...


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017
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