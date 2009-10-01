"Спартак" упустил победу над "Марибором", но обеспечил себе еврокубковую весну

В матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Спартак" не смог до конца удержать победу над "Марибором".Красно-белые обеспечили себе минимум третье место в турнирной таблице группы E, которое гарантирует участие в плей-офф Лиги Европы.Лига чемпионов5 турМатч 1 - 1:1Зе Луиш, 83 - Мешанович, 90"Спартак": Селихов, Петкович (Зобнин, 74), Таски, Кутепов, Дмитрий Комбаров, Фернандо, Попов (Мельгарехо, 64), Пашалич (Глушаков, 54), Промес, Адриано, Луиш"Марибор": Ханданович, Милец, Вилер, Шулер, Биллонг, Врховец (Вршич, 46), Пихлер, Кабаа, Байде (Хотич, 70), Таварес, Бохар (Мешанович, 83)Предупреждения: Врховец, 25, Попов, 50, Адриано, 53, Кутепов, 63