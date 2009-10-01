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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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21:54
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13:29
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Андрей Червиченко: 3-е место в группе будет для "Спартака" большим шагом вперед. Все остальное - мечты (23)
"Спартак" упустил победу над "Марибором", но обеспечил себе еврокубковую весну
В матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Спартак" не смог до конца удержать победу над "Марибором".
Красно-белые обеспечили себе минимум третье место в турнирной таблице группы E, которое гарантирует участие в плей-офф Лиги Европы.
Лига чемпионов
5 тур
Матч 1 - 1:1
"Спартак" - "Марибор" 1:1
Гол: Зе Луиш, 83 - Мешанович, 90
"Спартак": Селихов, Петкович (Зобнин, 74), Таски, Кутепов, Дмитрий Комбаров, Фернандо, Попов (Мельгарехо, 64), Пашалич (Глушаков, 54), Промес, Адриано, Луиш
"Марибор": Ханданович, Милец, Вилер, Шулер, Биллонг, Врховец (Вршич, 46), Пихлер, Кабаа, Байде (Хотич, 70), Таварес, Бохар (Мешанович, 83)
Предупреждения: Врховец, 25, Попов, 50, Адриано, 53, Кутепов, 63
Красно-белые обеспечили себе минимум третье место в турнирной таблице группы E, которое гарантирует участие в плей-офф Лиги Европы.
Лига чемпионов
5 тур
Матч 1 - 1:1
"Спартак" - "Марибор" 1:1
Гол: Зе Луиш, 83 - Мешанович, 90
"Спартак": Селихов, Петкович (Зобнин, 74), Таски, Кутепов, Дмитрий Комбаров, Фернандо, Попов (Мельгарехо, 64), Пашалич (Глушаков, 54), Промес, Адриано, Луиш
"Марибор": Ханданович, Милец, Вилер, Шулер, Биллонг, Врховец (Вршич, 46), Пихлер, Кабаа, Байде (Хотич, 70), Таварес, Бохар (Мешанович, 83)
Предупреждения: Врховец, 25, Попов, 50, Адриано, 53, Кутепов, 63
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