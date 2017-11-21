Да как так, "Спартак"?!



Лига Чемпионов

5 тур



"Спартак" – "Марибор" 1:1 Лига Чемпионов5 тур

Голы: Зе Луиш, 82' - Мешанович, 90+1'

"Спартак" имел преимущество в матче против "Марибора", повел в счете на 82-й минуте, но вновь не смог удержать победу, пропустив обиднейший гол в добавленное арбитром время.рассказывает о том, что случилось сегодня вечером на "Открытие Арене", и спрашивает - "Спартак", ну, как так опять? Как так?!Селихов, Комбаров, Кутепов, Таски, Петкович (Зобнин, 73'), Пашалич (Глушаков, 53'), Фернандо, Попов (Мельгарехо, 63'), Промес, Адриано, Зе ЛуишХанданович, Милец, Вилер, Шулер, Биллонг, Врховец (Вршич, 46'), Пихлер, Кабаа, Байде (Хотич, 68'), Таварес, Бохар (Мешанович, 83')Попов, 49', Луис Адриано, 51', Кутепов, 62' - Врховец, 23'В самом первом туре нынешнего группового этапа Лиги Чемпионов "Спартак" не удержал победу над "Марибором", и именно это обстоятельство перед сегодняшней игрой не позволяло ему идти вровень с "Севильей" по набранным очкам. Оно же исключало любое право на ошибку. Команда Карреры обязана была побеждать для того, чтобы сохранять реальные шансы на выход в плей-офф главного клубного турнира Европы.Безусловно, всех болельщиков российского клуба радовал и обнадеживал тот факт, что нынешняя форма действующего чемпиона нашей страны в лучшую сторону отличается от сентябрьского варианта. Разгромная победа над "Краснодаром" еще больше настраивала на позитивный лад. Но что тревожило перед стартовым свистком в этот лигочемпионский вторник? Отсутствие в составе приболевшего Ещенко и не полностью готового Глушакова. Такой расклад означал, что в основе окажутся Петкович и Пашалич - игроки, прямо скажем, не заслужившие пока большого доверия к своим персонам.Мы еще помним, что из-за дисквалификации не было Джикии, хотя "Марибор" настолько не опасно атаковал, что об этом в ходе матча можно было и забыть. "Словенцы" действительно сделал большой акцент на оборону, порой оказываясь всей командой за линией мяча на своей половине поля. При этом самые перспективные шансы на контратаку у них возникали не после своего креатива, а после ошибок "спартаковцев". В первом тайме таких эпизодов было как минимум 3, и очень хорошо для нас, что гости были крайне неаккуратны и слишком расточительны.Однако любопытно, что "Марибор" иногда хотя бы в створ попадал - пусть вялыми ударами, но попадал. "Спартак" же до перерыва так и не проверил способности Хандановича. У подопечных Карреры больше подходов к воротам соперника, они создавали больше острых моментов, но вот отправить мяч в цель у них не получилось ни разу. При этом ведь не скажешь, что "москвичи" мало били - был опасный удар Пашалич в самом начале встречи, были попытки у Зе Луиша, Промеса и Луиса Адриано, но все мимо.Кстати говоря, Пашалич, несмотря на все опасения, предстал едва ли не самым активным игроком первого тайма. Он чаще всех владел мячом из представителей линии полузащиты и нападения, он точнее всех раздавал передачи (из 49 его пасов только 2 не дошли до партнера), он чаще других бил по воротам Хандановича. Тем не менее, самый острый момент в первые 45 минут был создан без его непосредственного участия. Здесь я имею ввиду тот эпизод, когда Зе Луиш и Луис Адриано убежали в быструю контратаку после ошибки защитников "Марибора" на своей половине поля. Если бы один из игроков словенского клуба не прервал прострел Зе Луиша, то Луис Адриано вполне мог бы открыть счет.Во втором тайме поклонники "Спартака", безусловно, ждали еще более явных голевых моментов, но вряд ли они обрадовались, когда увидели, что они стали чаще случаться у ворот Селихова. Дошло даже до того, что "словенцы" попали в штангу после удара Шулера после подачи Вршича. Последний появился на поле сразу после перерыва и заметно оживил игру гостей. Каррере в срочном порядке было необходимо что-то предпринять, и итальянский тренер решил заменить Пашалича на Глушакова.Эта перестановка помогла хозяевам вновь забрать инициативу в свои руки и слегка осадить осмелевшего соперника. Помимо этого, именно Денис стал автором первого удара в створ - вот что значит капитан. Другое дело, что его выстрел оказался не сильным, но все же. Тот же Фернандо чуть ранее бил мощно и эффектно, но что толку, если мяч пролетел не с той стороны штанги, с которой бы хотелось. Надо отметить, что свои оставшиеся замены Каррера провел достаточно быстро - до 73-й минуты. Массимо тонко чувствовал, что давление его команды на ворота соперника нарастает, и грамотно пытался усилить игру.Но что поделать тренеру, когда его подопечные никак не могут толком попасть в нужный прямоугольник площадью почти 18 квадратных метров. Тот же Зе Луиш обязан был забивать с линии вратарской ударом головой после отменной передачи Зобнина, но вновь мяч прошел рядом со штангой. Ближе к концу матча начало казаться, что удача сегодня так и не повернется к "Спартаку" лицом. Оставалось менее десяти минут, а счет все еще был не открыт.Но теперь-то кажется, что мы просто стали забывать, сколько нужно старому доброму Зе Луишу моментов, чтобы наконец-то забить. Упустив целый ряд возможностей, кабовердинский нападающий все-таки отметиться голом. Описывать это взятие ворот очень сложно из-за длинной последовательности где-то неуклюжих, где-то заблокированных попыток пробить, но надо отметить, что Зе Луиш в нужный момент оказался в нескольких метрах от лицевой линии поля и ловко катнул мяч мимо Хандановича.После забитого гола "Спартак" классически для таких ситуаций прижался к своей штрафной и дал право активизироваться "Марибору". Местами из-за этого было очень волнительно - "словенцы" проводили хорошие атаки, и Селихову приходилось вступать в игру. К сожалению, уберечь себя, свою команду и своих болельщиков от обидной ничьи молодому вратарю не удалось. Вышедший на замену в самой концовке матча Мешанович уже в добавленное арбитром время невероятным образом остался один на линии вратарской и сравнял счет."Спартак" в очередной раз упускает победу на последних минутах. Причем, примерно то же самое случилось в первой его встрече против "Марибора". Да, "красно-белые" гарантировали себе выход в плей-офф Лиги Европы, но это не спасает его от досады после такого исхода сегодняшней игры. И в конце спросить хочется только одно - "Спартак", ну, как так опять? Как так?!