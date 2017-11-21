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Денис Глушаков: ошиблись, сев в оборону. Надо было продолжать играть так же

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков признал стратегическую ошибку своей команды в матче с "Марибором" (1:1), которая лишила его команду победы.

- В чем причина потери очков?

- Думаю что потеряли концентрацию в конце. Мы имели много моментов но не забивали. Думаю что после забитого гола мы допустили ошибку, что сели в оборону. Надо было продолжать играть также, и спокойно ещё забивать.

- Есть ли связь между первой и второй ничьей?

- Ещё нет таких мыслей в голове. Но можно сказать, что это обидное для нас поражение, - сказал Глушаков в эфире "Матч-ТВ".
Сегодня, 22:20
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№10 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 23:24) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Apant1
Абсолютно согласен с Денисом, считаю это ошибкой тренера, видел как он Зобнина просил садиться пониже. Сколько можно прыгать на одни и те же грабли? Дано Спартаку играть в атаке, так играйте, получается ведь, короче сами виноваты

у нас что есть тренер? за него помощники все решают.
Регистрация: 2.08.2010
№9 Написал: Apant1 (Сегодня, 23:02) #
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online

Абсолютно согласен с Денисом, считаю это ошибкой тренера, видел как он Зобнина просил садиться пониже. Сколько можно прыгать на одни и те же грабли? Дано Спартаку играть в атаке, так играйте, получается ведь, короче сами виноваты
Регистрация: 15.03.2017
№8 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 22:51) #
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Болеет за:
«Спартак»
Уже за###ли со своей обороной! У нас её нет!
Ищите всегда счастья в атаке!


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№7 Написал: Thor (Сегодня, 22:43) #
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Болеет за:
«Спартак»
И кто мешал ??


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Спартаковские болельщики ... Это такой народ, что к ним надо прислушиваться. Иначе они и убить могут" К.И.Бесков
Регистрация: 19.11.2009
№6 Написал: dima0501 (Сегодня, 22:34) #
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Лига чемпионов это не крснодар обыгрывать,скорости и концентрация всю игру.Ну и плюс с составом Каррера начудил.
Регистрация: 28.09.2016
№5 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 22:29) #
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online

Ну так кто заставляет вас отдавать игру? Инопланетяне?
Регистрация: 28.05.2014
№4 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 22:27) #
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  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
Где шуточки, краснощекий баклан?))


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008
№3 Написал: miktar (Сегодня, 22:27) #
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Цитата: vanapupkin
На одни и те же грабли

"ОШИБЛИСЬ, СЕВ В ОБОРОНУ."

П.С. но, сели...


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
Регистрация: 11.11.2007
№2 Написал: vanapupkin Россия (Сегодня, 22:24) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
На одни и те же грабли ..........
Регистрация: 6.05.2016
№1 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 22:24) #
  • +7
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Дениска игра была совершенно равная. Как победить, так и проиграть могли. Любите вы играть без сопротивления, на открытом пространстве. А с такими колючими командами постоянно сдуваетесь.
Регистрация: 2.08.2010
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