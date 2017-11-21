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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Денис Глушаков: ошиблись, сев в оборону. Надо было продолжать играть так же
Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков признал стратегическую ошибку своей команды в матче с "Марибором" (1:1), которая лишила его команду победы.
- В чем причина потери очков?
- Думаю что потеряли концентрацию в конце. Мы имели много моментов но не забивали. Думаю что после забитого гола мы допустили ошибку, что сели в оборону. Надо было продолжать играть также, и спокойно ещё забивать.
- Есть ли связь между первой и второй ничьей?
- Ещё нет таких мыслей в голове. Но можно сказать, что это обидное для нас поражение, - сказал Глушаков в эфире "Матч-ТВ".
- В чем причина потери очков?
- Думаю что потеряли концентрацию в конце. Мы имели много моментов но не забивали. Думаю что после забитого гола мы допустили ошибку, что сели в оборону. Надо было продолжать играть также, и спокойно ещё забивать.
- Есть ли связь между первой и второй ничьей?
- Ещё нет таких мыслей в голове. Но можно сказать, что это обидное для нас поражение, - сказал Глушаков в эфире "Матч-ТВ".
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