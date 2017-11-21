Денис Глушаков: ошиблись, сев в оборону. Надо было продолжать играть так же

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков признал стратегическую ошибку своей команды в матче с "Марибором" (1:1), которая лишила его команду победы.- Думаю что потеряли концентрацию в конце. Мы имели много моментов но не забивали. Думаю что после забитого гола мы допустили ошибку, что сели в оборону. Надо было продолжать играть также, и спокойно ещё забивать.- Ещё нет таких мыслей в голове. Но можно сказать, что это обидное для нас поражение, - сказал Глушаков в эфире "Матч-ТВ".