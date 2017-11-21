Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют ЦСКА и "Бенфика" в Лиге Чемпионов
Показать все опросы

Новости партнеров

"Спартак": это снова повторилось

"Спартак" на своем официальном сайте опубликовал отчет о домашнем матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" (1:1).

Красно-белые, как и в игре 1-го тура в Словении упустили победу, пропустив в концовке.

"...Уж сколько раз в этом сезоне мы упускали победы, пытаясь играть на удержание счета. И снова это повторилось. Мы слишком прижались к своим воротам и пропустили в добавленное время ответный мяч от словенцев", – говорится в отчете.
Теги: Спартак Марибор
Сегодня, 22:25
Напечатать
20
(4)
№20 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 23:04) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Visio
Цитата: сынок
бомжи прикольные...еще раз говорю этот матч ничего не решал...сегодня...ливер обыграет или сыграет вничью с Севильей...мы у него не выиграем по любому...мы свой шанс упустили еще с Севильей...и по таблице все рано были бы третьи...
а вот посмотреть как Спартак бомжей выбьет из лиги европы будет прикольно

Если он ничего не решал че вы усирались? Слили бы спокойно и все?

коменты мои подними по матчу в ветке и увидишь что я там писал...
Регистрация: 18.07.2011
№19 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 23:02) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: сынок
бомжи прикольные...еще раз говорю этот матч ничего не решал...сегодня...ливер обыграет или сыграет вничью с Севильей...мы у него не выиграем по любому...мы свой шанс упустили еще с Севильей...и по таблице все рано были бы третьи...
а вот посмотреть как Спартак бомжей выбьет из лиги европы будет прикольно

Если он ничего не решал че вы усирались? Слили бы спокойно и все?
Регистрация: 17.05.2015
№18 Написал: Nemeton (Сегодня, 22:59) #
  • 0
  •  (2)
online

Не понимаю размазывания соплей по упущенному второму месту. Не с нашими кошельками тягаться с топ клубами. ЦСКА и Спартак займут более нужное третье место и получаем четыре наших лучших клуба в Лиге Европы, а это интересней вылета во втором раунде.
Регистрация: 22.04.2017
№17 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 22:55) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Третье место это для кручкохвостов за счастье!
Вместе будем в ЛЕ в плофф.
Регистрация: 5.04.2017
№16 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 22:55) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
бомжи прикольные...еще раз говорю этот матч ничего не решал...сегодня...ливер обыграет или сыграет вничью с Севильей...мы у него не выиграем по любому...мы свой шанс упустили еще с Севильей...и по таблице все рано были бы третьи...
а вот посмотреть как Спартак бомжей выбьет из лиги европы будет прикольно
Регистрация: 18.07.2011
№15 Написал: miktar (Сегодня, 22:52) #
  • -4
  •  (6)

Ах,ах,ах... Ну, ничего, ничего, ничего.
Пройдёт ещё 15 лет - попробуют...


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
Регистрация: 11.11.2007
№14 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 22:49) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: miktar
Да, интересно:"Чьто скажэт товарисч РЕЙНГОЛЬД"?

Он скажет, к ребятам претензий нет, бились как львы, с такой игрой порвут Мерибор, а нет Зенит...... Мерибор уже не порвали, ну Ливерпуль уж точно.... или нет, вообще надо спросить у Кафельникова, точно он знает.
Регистрация: 17.05.2015
№13 Написал: miktar (Сегодня, 22:48) #
  • -3
  •  (3)

Главный тренер "Марибора": постараемся выиграть у "Спартака" (видео)

Ничейку тоже можно.


П.С. было у меня на эту реплику минус 9.
А вот подиж ты. Ничейка.


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
Регистрация: 11.11.2007
№12 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 22:45) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Нет у Спартака качественных лавочников, да и в основе некоторые с паспортом не тянут
Регистрация: 30.08.2009
№11 Написал: miktar (Сегодня, 22:43) #
  • -3
  •  (3)

Да, интересно:"Чьто скажэт товарисч РЕЙНГОЛЬД"?


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
Регистрация: 11.11.2007
№10 Написал: нетрал (Сегодня, 22:42) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
все идет от тренера! тренер к сожалению очень не опытный и

нет нет ..у все окуенный тренер ..это все арбитр ...играли бы в нашем чемпе все шишки на судью ...или как?
Регистрация: 26.04.2017
№9 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 22:39) #
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Где эта шушера Рейнтгольд, Вафельников???
Как всегда, в анусы свои языки запихали. Болельщики кунвы!! глорье!!
Регистрация: 5.04.2017
№8 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 22:39) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
все идет от тренера! тренер к сожалению очень не опытный и не умеет пока работать над своими ошибками…и именно по этому мы раз за разом наступаем на одни и теже, грабли…
Регистрация: 23.03.2009
№7 Написал: Tokio581 (Сегодня, 22:37) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Деда в студию!!!!
Регистрация: 18.04.2016
№6 Написал: Aurum Беловодье (Сегодня, 22:37) #
  • +2
  •  (6)

Лишить бы вас вместе с тренером месячной зарплаты за концовки такие, думаю быстро научились бы...
Регистрация: 3.12.2016
№5 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 22:35) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Зачем так убиваться по поводу ничьей,3 место железное. Залететь потом суперграндам, как бы ни говорили что почетно, все равно славы не прибавит. А так ,будем надеяться, с тремя остальными нашими потягаемся весной в ЛЕ.
Регистрация: 20.03.2014
№4 Написал: Antip7 (Сегодня, 22:32) #
  • +4
  •  (6)
online

Ну, как бы.. вот. Тактическую схему нужно отрабатывать в товарняках.. А на поле ее уже нужно применять! Если она у вас не отработана.. как говорится на сленге "Хули вы ее двигаете"?
Регистрация: 29.08.2016
№3 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 22:31) #
  • -1
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
эх,раз,да ещё раз,да ещё много,много,много раз...
Регистрация: 9.01.2015
№2 Написал: miktar (Сегодня, 22:29) #
  • +6
  •  (6)

На ошибках учатся...умные.


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
Регистрация: 11.11.2007
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 22:29) #
  • -3
  •  (13)
online

У Спартака психология лузеров
Регистрация: 10.10.2013
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.