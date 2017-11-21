Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют "Спартак" и "Марибор"?
Новости партнеров
Лента новостей:
23:04
Андрей Червиченко: не понимаю пессимизма: у "Спартака" в ЛЕ куда больше шансов, чем в плей-офф ЛЧ (6)
Андрей Червиченко: не понимаю пессимизма: у "Спартака" в ЛЕ куда больше шансов, чем в плей-офф ЛЧ (6)
22:25
"Спартак": это снова повторилось (20)
"Спартак": это снова повторилось (20)
21:54
Да как так, "Спартак"?! (14)
Да как так, "Спартак"?! (14)
21:36
Власти Казани планируют к ЧМ-2018 организовать для болельщиков ряд фотозон, создать скульптуры и инсталляции
Власти Казани планируют к ЧМ-2018 организовать для болельщиков ряд фотозон, создать скульптуры и инсталляции
16:27
Владимир Абрамов: никто не сомневается, что "Зенит" - сильнейшая команда в российском чемпионате (28)
Владимир Абрамов: никто не сомневается, что "Зенит" - сильнейшая команда в российском чемпионате (28)
Дмитрий Комбаров: владели инициативой всю игру, но забили всего 1
Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров, вышедший на матч с "Марибором" с капитанской повязкой, прокомментировал ничью 1:1 со словенской командой.
- Не повезло нам. Можно говорить и о везении "Марибора", и о потере концентрации, по горячим следам тяжело этот момент разбирать. Всю игру владели инициативой, имели моменты, но опять, к сожалению, забили всего 1.
- Почему в 1-м тайме не так много моментов создавали?
- "Марибор" большим числом оборонялся, но в перерыве сделали коррективы, тренерский штаб подсказал, как нужно действовать.
- Связываете ли вы оживление правого фланга с выходом Зобнина?
- Да, Рома вышел после травмы, горит желанием играть, уже находится в хорошей форме. Были хорошие подачи в его исполнении, оживил фланг, появились моменты, - сказал Комбаров в эфире "Матч-ТВ".
- Не повезло нам. Можно говорить и о везении "Марибора", и о потере концентрации, по горячим следам тяжело этот момент разбирать. Всю игру владели инициативой, имели моменты, но опять, к сожалению, забили всего 1.
- Почему в 1-м тайме не так много моментов создавали?
- "Марибор" большим числом оборонялся, но в перерыве сделали коррективы, тренерский штаб подсказал, как нужно действовать.
- Связываете ли вы оживление правого фланга с выходом Зобнина?
- Да, Рома вышел после травмы, горит желанием играть, уже находится в хорошей форме. Были хорошие подачи в его исполнении, оживил фланг, появились моменты, - сказал Комбаров в эфире "Матч-ТВ".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.