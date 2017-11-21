Дмитрий Комбаров: владели инициативой всю игру, но забили всего 1

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров, вышедший на матч с "Марибором" с капитанской повязкой, прокомментировал ничью 1:1 со словенской командой.- Не повезло нам. Можно говорить и о везении "Марибора", и о потере концентрации, по горячим следам тяжело этот момент разбирать. Всю игру владели инициативой, имели моменты, но опять, к сожалению, забили всего 1.- "Марибор" большим числом оборонялся, но в перерыве сделали коррективы, тренерский штаб подсказал, как нужно действовать.- Да, Рома вышел после травмы, горит желанием играть, уже находится в хорошей форме. Были хорошие подачи в его исполнении, оживил фланг, появились моменты, - сказал Комбаров в эфире "Матч-ТВ".