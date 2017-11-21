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Дмитрий Комбаров: владели инициативой всю игру, но забили всего 1

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров, вышедший на матч с "Марибором" с капитанской повязкой, прокомментировал ничью 1:1 со словенской командой.

- Не повезло нам. Можно говорить и о везении "Марибора", и о потере концентрации, по горячим следам тяжело этот момент разбирать. Всю игру владели инициативой, имели моменты, но опять, к сожалению, забили всего 1.

- Почему в 1-м тайме не так много моментов создавали?

- "Марибор" большим числом оборонялся, но в перерыве сделали коррективы, тренерский штаб подсказал, как нужно действовать.

- Связываете ли вы оживление правого фланга с выходом Зобнина?

- Да, Рома вышел после травмы, горит желанием играть, уже находится в хорошей форме. Были хорошие подачи в его исполнении, оживил фланг, появились моменты, - сказал Комбаров в эфире "Матч-ТВ".
Теги: Комбаров Д. Спартак Марибор
Сегодня, 22:32
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№1 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 22:43) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Всего один... А сколько можно было забить, если в створ попали только 3 раза за 90 минут? Да и попыток было не больше десятка.
Регистрация: 3.06.2014
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