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Валерий Рейнгольд: "Спартаку" так позорно выбывать из Лиги чемпионов - это неприлично

Валерий Рейнгольд: "Спартаку" так позорно выбывать из Лиги чемпионов - это неприличноМастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал игру своей экс-команды в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов против "Марибора" (1:1).

- Очевидно, что команда тяжело проходить оборонительные эшелоны. "Спартаку" тяжело играть с коллективами, которые исповедуют такой футбол. Я ожидал чего-то подобного. Думал, что после убедительной игры в Краснодаре "красно-белые" сбавят обороты, потому что в физическом плане команда выглядела неубедительно. Сегодня та же история, хотя команда имела полное преимущество, но для победы этого мало, нужно делать меньше ошибок, а "Спартак" сегодня ошибся столько раз, что мы вновь вспомнили начало сезона для коллектива, когда игра просто не шла.

Матч давался, но очень тяжело. Это обидный результат. По своему опыту знаю, что для победы над такими командами нужно забить как можно быстрее, но, не получилось. В какой-то момент ребята начали друг на друга ругаться, это говорит о недовольстве коллективом происходящим. Много ошибался Квинси Промес, Зе Луиш... Да и забитый мяч, скажем прямо, был абсолютно случайный, после серии рикошетов и отскоков. Не было ни комбинации, ни какой-то мысли. После этого гола я подумал: "Не повторяйте тех ошибок, которые вы делали ранее". Повторили...

Думаю, такие лидеры как Денис Глушаков и Фернандо в таких ситуациях должны брать больше ответственности на себя и подсказывать своим партнёрам, сказать им, чтобы не торопились, не бежали вперёд. Ведя 1:0 на 90-й минуте "Спартак" бежит атаковать, в итоге потеря - пропущенный гол. Хладнокровия не хватило, на эту тему с командой необходимо побеседовать, по-футбольному. Обидно не выигрывать в таких матчах. Когда забили гол - главной целью должно было стать удержание счёта. В итоге футбол напомнил "Спартаку", что играть нужно с первой до последней секунды. Может быть, после этого матча придёт понимание.

Виноваты все, нет отдельных людей: Кутепов, Таски, Комбаров... Это было непрофессионально, так дело не пойдёт. Мы могли увидеть на "Энфилде" интригу через две недели, но... Она возможна, варианты ещё остались, но сейчас будущее "Спартака" зависит не только от "Спартака", а это всегда крайне неприятные обстоятельства. Велика вероятность, что весной мы будем играть в Лиге Европы, я не думаю, что "Ливерпуль" дома будет играть спустя рукава.

Хотел бы напомнить футболистам "Спартака": ребята, вы профессионалы, и вы должны играть от первой до последней минуты. Так позорно выбывать из такого турнира как-то неприлично.
Теги: Спартак Рейнгольд
Сегодня, 22:47
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10
(5)
№10 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 23:19) #
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Болеет за:
«Спартак»
обидно конечно, были шансы на весну в ЛЧ и не плохие шансы.
Регистрация: 2.08.2010
№9 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 23:00) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: miktar
Рано! Рано закончил интервью! Хотелось послушать про Ливерпуль!

Цитата: Цезарь
.лица мясных в конце матча были просто бесценны

так ить - мясные...

А что про Ливерпуль ПОРВУТ
Регистрация: 17.05.2015
№8 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 23:00) #
  • +3
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Болеет за:
«Зенит»
Млять! Ну вот кому?? Кому интересно мнение этого флюгера???
Выиграют один матч, все спортаг сила! Порвет любого пох.. кого, хоть Реал, хоть Барсу. А Ливер и вовсе в клочья разорвет.
Проипут, все...спортаг лохи, дебилы кривоногие!! Позорникие и т.д. п.п
Или ты уже на куй! Вместе с журнашлюх.ами которые берут у него вью!!
Регистрация: 5.04.2017
№7 Написал: miktar (Сегодня, 22:57) #
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  •  (3)

Рано! Рано закончил интервью! Хотелось послушать про Ливерпуль!

Цитата: Цезарь
.лица мясных в конце матча были просто бесценны

так ить - мясные...


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
Регистрация: 11.11.2007
№6 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 22:56) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
8 мукунок в старте и всего 3 паспорта.
Верной дорогой идете, товарищи! (с)
Регистрация: 20.07.2009
№5 Написал: Tokio581 (Сегодня, 22:55) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Дед лихо переобувается
Регистрация: 18.04.2016
№4 Написал: Цезарь (Сегодня, 22:54) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
да уж...лица мясных в конце матча были просто бесценны smile
Регистрация: 21.09.2017
№3 Написал: нетрал (Сегодня, 22:54) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
нуу.... а где гром и молния? так в детском саду стыдят обделавшихся детишек ,мол не красиво не хорошо! и пальчиком грозят!
Регистрация: 26.04.2017
№2 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 22:52) #
  • +3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ты же говорил они порвут или имел ввиду себе жопу
Регистрация: 17.05.2015
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:52) #
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  •  (8)
online

А взгляд как у орла, а на деле- срань продажная как и Ловчев.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
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