Валерий Рейнгольд: "Спартаку" так позорно выбывать из Лиги чемпионов - это неприлично

Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью дляпрокомментировал игру своей экс-команды в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов против "Марибора" (1:1).- Очевидно, что команда тяжело проходить оборонительные эшелоны. "Спартаку" тяжело играть с коллективами, которые исповедуют такой футбол. Я ожидал чего-то подобного. Думал, что после убедительной игры в Краснодаре "красно-белые" сбавят обороты, потому что в физическом плане команда выглядела неубедительно. Сегодня та же история, хотя команда имела полное преимущество, но для победы этого мало, нужно делать меньше ошибок, а "Спартак" сегодня ошибся столько раз, что мы вновь вспомнили начало сезона для коллектива, когда игра просто не шла.Матч давался, но очень тяжело. Это обидный результат. По своему опыту знаю, что для победы над такими командами нужно забить как можно быстрее, но, не получилось. В какой-то момент ребята начали друг на друга ругаться, это говорит о недовольстве коллективом происходящим. Много ошибался Квинси Промес, Зе Луиш... Да и забитый мяч, скажем прямо, был абсолютно случайный, после серии рикошетов и отскоков. Не было ни комбинации, ни какой-то мысли. После этого гола я подумал: "Не повторяйте тех ошибок, которые вы делали ранее". Повторили...Думаю, такие лидеры как Денис Глушаков и Фернандо в таких ситуациях должны брать больше ответственности на себя и подсказывать своим партнёрам, сказать им, чтобы не торопились, не бежали вперёд. Ведя 1:0 на 90-й минуте "Спартак" бежит атаковать, в итоге потеря - пропущенный гол. Хладнокровия не хватило, на эту тему с командой необходимо побеседовать, по-футбольному. Обидно не выигрывать в таких матчах. Когда забили гол - главной целью должно было стать удержание счёта. В итоге футбол напомнил "Спартаку", что играть нужно с первой до последней секунды. Может быть, после этого матча придёт понимание.Виноваты все, нет отдельных людей: Кутепов, Таски, Комбаров... Это было непрофессионально, так дело не пойдёт. Мы могли увидеть на "Энфилде" интригу через две недели, но... Она возможна, варианты ещё остались, но сейчас будущее "Спартака" зависит не только от "Спартака", а это всегда крайне неприятные обстоятельства. Велика вероятность, что весной мы будем играть в Лиге Европы, я не думаю, что "Ливерпуль" дома будет играть спустя рукава.Хотел бы напомнить футболистам "Спартака": ребята, вы профессионалы, и вы должны играть от первой до последней минуты. Так позорно выбывать из такого турнира как-то неприлично.