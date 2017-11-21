Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют ЦСКА и "Бенфика" в Лиге Чемпионов
Новости партнеров
Лента новостей:
23:04
Андрей Червиченко: не понимаю пессимизма: у "Спартака" в ЛЕ куда больше шансов, чем в плей-офф ЛЧ (6)
Андрей Червиченко: не понимаю пессимизма: у "Спартака" в ЛЕ куда больше шансов, чем в плей-офф ЛЧ (6)
22:25
"Спартак": это снова повторилось (20)
"Спартак": это снова повторилось (20)
21:54
Да как так, "Спартак"?! (14)
Да как так, "Спартак"?! (14)
21:36
Власти Казани планируют к ЧМ-2018 организовать для болельщиков ряд фотозон, создать скульптуры и инсталляции
Власти Казани планируют к ЧМ-2018 организовать для болельщиков ряд фотозон, создать скульптуры и инсталляции
16:27
Владимир Абрамов: никто не сомневается, что "Зенит" - сильнейшая команда в российском чемпионате (28)
Владимир Абрамов: никто не сомневается, что "Зенит" - сильнейшая команда в российском чемпионате (28)
Массимо Каррера: даже если проиграем "Ливерпулю", буду доволен выполнением задачи
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил выступление своей команды в Лиге чемпионов после домашней ничьей с «Марибором» (1:1), передаёт с пресс-конференции корреспондент Rusfootball.info.
– Вы сказали в экспресс-комментарии, что стакан наполовину полон. В чём он полон, в попадании в Лигу Европу?
– Да, мы достигли минимальной цели, мы уверенно попадаем в Лигу Европы. Нам предстоит сыграть ещё один матч в Лиге чемпионов, посмотрим, что там произойдёт.
– Вы будете довольны выступлением в лиге чемпионов, если проиграете «Ливерпулю» в последнем туре?
– Да, конечно. Я считаю, что «Спартак» максимально выложился. Результаты говорят сами за себя. Я доволен. Это хороший опыт для команды. Как и все те эпизоды, которые были в чемпионате и лиге чемпионов. Они помогают расти.
– Тренер «Марибора» сказал, что полученный этой осенью опыт поможет команде в будущем. Какой главный итог, вывод по этой Лиге чемпионов для «Спартака»?
– Это командный опыт. Не индивидуальный, потому что у нас много сборников. Конечно, легко сейчас говорить, что мы могли бы выиграть у «Марибора», но мы могли бы не выиграть у «Севильи». Мы сделали всё, что могли. Мы на 3-м месте. И в последнем матче постараемся выложиться ещё больше.
– Вы говорили, что вас не интересует встреча соперников по группе. «Спартак» не выиграл, «Севилья» и «Ливерпуль» начинают играть. Теперь вы заинтересованы?
– «Севилья» должна выиграть. Если вы меня отпустите, я пойду посмотрю матч.
– Вы сказали в экспресс-комментарии, что стакан наполовину полон. В чём он полон, в попадании в Лигу Европу?
– Да, мы достигли минимальной цели, мы уверенно попадаем в Лигу Европы. Нам предстоит сыграть ещё один матч в Лиге чемпионов, посмотрим, что там произойдёт.
– Вы будете довольны выступлением в лиге чемпионов, если проиграете «Ливерпулю» в последнем туре?
– Да, конечно. Я считаю, что «Спартак» максимально выложился. Результаты говорят сами за себя. Я доволен. Это хороший опыт для команды. Как и все те эпизоды, которые были в чемпионате и лиге чемпионов. Они помогают расти.
– Тренер «Марибора» сказал, что полученный этой осенью опыт поможет команде в будущем. Какой главный итог, вывод по этой Лиге чемпионов для «Спартака»?
– Это командный опыт. Не индивидуальный, потому что у нас много сборников. Конечно, легко сейчас говорить, что мы могли бы выиграть у «Марибора», но мы могли бы не выиграть у «Севильи». Мы сделали всё, что могли. Мы на 3-м месте. И в последнем матче постараемся выложиться ещё больше.
– Вы говорили, что вас не интересует встреча соперников по группе. «Спартак» не выиграл, «Севилья» и «Ливерпуль» начинают играть. Теперь вы заинтересованы?
– «Севилья» должна выиграть. Если вы меня отпустите, я пойду посмотрю матч.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.