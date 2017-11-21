Массимо Каррера: даже если проиграем "Ливерпулю", буду доволен выполнением задачи

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил выступление своей команды в Лиге чемпионов после домашней ничьей с «Марибором» (1:1), передаёт с пресс-конференции корреспондент– Да, мы достигли минимальной цели, мы уверенно попадаем в Лигу Европы. Нам предстоит сыграть ещё один матч в Лиге чемпионов, посмотрим, что там произойдёт.– Да, конечно. Я считаю, что «Спартак» максимально выложился. Результаты говорят сами за себя. Я доволен. Это хороший опыт для команды. Как и все те эпизоды, которые были в чемпионате и лиге чемпионов. Они помогают расти.– Это командный опыт. Не индивидуальный, потому что у нас много сборников. Конечно, легко сейчас говорить, что мы могли бы выиграть у «Марибора», но мы могли бы не выиграть у «Севильи». Мы сделали всё, что могли. Мы на 3-м месте. И в последнем матче постараемся выложиться ещё больше.– «Севилья» должна выиграть. Если вы меня отпустите, я пойду посмотрю матч.