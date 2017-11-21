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Массимо Каррера: даже если проиграем "Ливерпулю", буду доволен выполнением задачи

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил выступление своей команды в Лиге чемпионов после домашней ничьей с «Марибором» (1:1), передаёт с пресс-конференции корреспондент Rusfootball.info.

– Вы сказали в экспресс-комментарии, что стакан наполовину полон. В чём он полон, в попадании в Лигу Европу?

– Да, мы достигли минимальной цели, мы уверенно попадаем в Лигу Европы. Нам предстоит сыграть ещё один матч в Лиге чемпионов, посмотрим, что там произойдёт.

– Вы будете довольны выступлением в лиге чемпионов, если проиграете «Ливерпулю» в последнем туре?

– Да, конечно. Я считаю, что «Спартак» максимально выложился. Результаты говорят сами за себя. Я доволен. Это хороший опыт для команды. Как и все те эпизоды, которые были в чемпионате и лиге чемпионов. Они помогают расти.

– Тренер «Марибора» сказал, что полученный этой осенью опыт поможет команде в будущем. Какой главный итог, вывод по этой Лиге чемпионов для «Спартака»?

– Это командный опыт. Не индивидуальный, потому что у нас много сборников. Конечно, легко сейчас говорить, что мы могли бы выиграть у «Марибора», но мы могли бы не выиграть у «Севильи». Мы сделали всё, что могли. Мы на 3-м месте. И в последнем матче постараемся выложиться ещё больше.

– Вы говорили, что вас не интересует встреча соперников по группе. «Спартак» не выиграл, «Севилья» и «Ливерпуль» начинают играть. Теперь вы заинтересованы?

– «Севилья» должна выиграть. Если вы меня отпустите, я пойду посмотрю матч.
Теги: Каррера Спартак Марибор
Сегодня, 22:57
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(0)
№5 Написал: dan blan (Сегодня, 23:31) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Спартак»
севилья 3 0 летит
Регистрация: 9.08.2017
№4 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 23:20) #
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Болеет за:
«Спартак»
еще бы вы не вышли в ЛЕ. Из такой то группы

если пох на проигрыш, то зачем ехать к Ливеру? засчитают технарь, зато болел травмировать не будете соей тупой игрой
Регистрация: 2.08.2010
№3 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 23:05) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Какие моменты Севилья упустила, космос
Регистрация: 30.08.2009
№2 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 23:00) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Задача была выйти в евровесну.
Залачу выполнили.
Послевкусие от увиденного есть. В этом году продолжаем отдавать фарту долги.
Регистрация: 22.09.2007
№1 Написал: Tokio581 (Сегодня, 23:00) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
А ливер ведет 1:0
Регистрация: 18.04.2016
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